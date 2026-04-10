Maladie de Parkinson : un sondage révèle une méconnaissance massive des Français

Tout le monde a entendu parler de la maladie de Parkinson. Pourtant, un sondage publié à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson le 11 avril, révèle que les Français en ont une image très incomplète - et souvent erronée. Préoccupant, alors que la maladie touche plus de 270 000 personnes en France et que ce chiffre devrait tripler d'ici 2050.

Un sondage publié par France Parkinson à l’occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie neurodégénérative révèle que 99 % des Français déclarent connaître la maladie de Parkinson et 62 % la connaître « précisément ». Un chiffre impressionnant… mais trompeur. Car derrière ce sentiment de familiarité se cachent de nombreuses idées reçues qui faussent profondément la perception de cette maladie.

Idée reçue n°1 : Parkinson, c’est surtout les tremblements

C’est l’image la plus répandue. Plus de 7 Français sur 10 citent les tremblements comme le symptôme principal de la maladie. Sauf que… un tiers des patients ne tremblent pas. Et surtout, les symptômes les plus courants et les plus handicapants sont bien moins connus :

la lenteur des mouvements , qui concerne près de 90 % des malades ;

, qui concerne près de 90 % des malades ; la raideur musculaire, qui touche 85 % des patients.

Ces deux signes, pourtant au cœur de la maladie, ne sont identifiés que par moins de 3 personnes interrogées sur 10. Résultat : de nombreux malades attendent avant de consulter et d’être accompagnés à la hauteur de ce qu’ils vivent réellement.

Idée reçue n°2 : Parkinson c’est comme Alzheimer

4 Français sur 10 associent la maladie de Parkinson à des troubles cognitifs comme la perte de mémoire ou la désorientation, alors qu’elle ne les provoque pas. Ces symptômes sont en réalité bien plus caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. Cette confusion entre les deux maladies entretient une mauvaise compréhension durable dans le grand public sur ce que vivent vraiment les patients parkinsoniens.

Idée reçue n°3 : ça ne touche que les personnes âgées

Parkinson est souvent associé au grand âge. C’est une réalité partielle puisque 20 % des malades sont diagnostiqués avant 65 ans. Et il peut s’écouler 10 ans entre le début de la maladie et le diagnostic, ce qui signifie que ces personnes sont touchées en moyenne dès 55 ans.

Idée reçue n°4 : c’est une maladie rare

8 Français sur 10 sous-estiment largement la fréquence de la maladie. En réalité, 1 adulte sur 250 est atteint de la maladie de Parkinson en France. Loin d’être une pathologie exceptionnelle, c’est l’une des maladies neurologiques les plus fréquentes, et sa prévalence ne cesse d’augmenter.

Pourquoi ces idées reçues ont des conséquences concrètes

Cette méconnaissance n’est pas anodine. Elle contribue à maintenir la maladie de Parkinson en marge des grandes priorités de santé publique, alors même que la maladie bouleverse des vies entières. Elle isole les malades, retarde les diagnostics, et pèse de plus en plus lourdement sur les familles et le système de soins.

Pour France Parkinson, « changer le regard, c’est déjà changer la réalité. La mobilisation des pouvoirs publics dépend aussi de la prise de conscience collective ».