Maladie rénale chronique : la dépister le plus tôt possible !

Encore peu connue du grand public, la maladie rénale chronique souffre d’un dépistage trop tardif. Or cette affection doit être prise en charge le plus précocement possible pour ralentir sa progression, prévenir ou retarder la survenue de ses complications et éviter la dialyse ou la transplantation. A l’occasion de la Journée mondiale du Rein le 10 mars, les explications du Pr Jean-Jacques Boffa, néphrologue à l’hôpital Tenon de Paris.

Le rein, un organe vital

En France, une personne sur dix est touchée par une maladie rénale chronique. « Il s’agit d’une altération des fonctions rénales, qui évolue à bas bruit provoquant à terme des dommages irréversibles », précise le Pr Jean-Jacques Boffa. C’est d’autant plus grave que les reins remplissent des missions vitales pour l’organisme. « Son action principale est d’assurer l’homéostasie de notre organisme, autrement dit de réguler la quantité d’eau et des sels minéraux pour maintenir une composition corporelle à l’équilibre. La deuxième fonction consiste à éliminer les déchets produits par nos cellules. Enfin les reins participent au contrôle de la tension artérielle et à la production de l’érythropoïétine. » C’est dire si préserver la santé de cet organe est capital !

Or justement la maladie rénale chronique va peu à peu dérégler l’ensemble de ces fonctions. « Cette affection dont les causes sont multiples mais d’abord secondaire au diabète de type 2, à l’hypertension artérielle et à l’obésité ne se manifeste par aucun signe clinique. Le patient ressentira les premiers symptômes comme la fatigue due à l’anémie par exemple, à un stade avancé. Dès lors, les fonctions rénales seront déjà fortement altérées. Avec à terme un risque élevé de complications cardiovasculaires, un traitement par dialyse et un pronostic vital engagé », alerte le Pr Boffa. Rappelons qu’au stade modéré de la maladie, près de 25 % des patients décèdent dans les 5 ans.

Un dépistage simple

C’est pourquoi notre spécialiste estime que le dépistage précoce devrait être une priorité, notamment auprès des populations à risque comme les diabétiques, les personnes souffrant d’obésité, d’hypertension artérielle ou encore d’insuffisance cardiaque. « Il s’agit d’une mesure à la fois très simple et peu onéreuse », insiste-t-il. « Il suffit en réalité d’un examen de routine qui repose sur une prise de sang pour doser le taux de créatinine, une analyse des urines pour évaluer le niveau d’albumine et une mesure de la pression artérielle. »

Dépister tôt, c’est se donner toutes les chances de préserver ses fonctions rénales. En effet comme l’indique le Pr Jean-Jacques Boffa, « nous disposons de tout un arsenal thérapeutique aujourd’hui pour à la fois traiter la cause de la maladie rénale chronique et freiner la progression de l’affection. Avec comme objectif final, d’éviter à tout prix la dialyse. »

Informer encore et toujours

Seule la moitié des Français sait précisément ce qui se cache derrière le terme de maladie rénale chronique. Le besoin d’information et de sensibilisation reste donc prégnant. C’est d’ailleurs le travail de l’Association France Rein. « La maladie rénale chronique dont je souffre depuis plusieurs années évolue à bas bruit, d’où l’importance du dépistage », explique Jan-Marc Charrel président par intérim de France Rein. « Tout au long de l’année, à travers des newsletters, notre site internet et des événements, nous informons justement le grand public sur la santé des reins et la nécessité de s’en préoccuper. » Pour davantage d’informations, rendez-vous sur le site de l’association France Rein : https://www.francerein.org/.

Mieux comprendre les affections croisées

Une plate-forme co-construite par les associations de patients et les professionnels de santé pour répondre aux besoins d’information et d’accompagnement sur la maladie rénale chronique, le diabète, l’insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne et surtout mieux comprendre comment ces maladies peuvent être liées les unes aux autres. Sur maux-croises.fr, retrouvez des conseils, des jeux, des vidéos pour mieux vivre sa ou ses maladie(s) au quotidien.

