Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 958 articles

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : que manger pour éviter les rechutes ?

27 octobre 2025

Certaines habitudes alimentaires semblent contribuer au maintien de la rémission dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Une étude française présentée au congrès européen de gastroentérologie (octobre 2025) montre qu’une alimentation riche en fruits, légumes, légumineuses et noix divise par deux le risque de rechute chez les personnes atteintes de maladie de Crohn.

De nombreuses études ont montré qu’il existe un lien entre l’alimentation et le risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI). Les régimes riches en fibres, les aliments non transformés, le régime méditerranéen et les modèles alimentaires à effet anti-inflammatoire ont un effet protecteur vis-à-vis de la maladie de Crohn, ce qui est d’ailleurs encouragé par les recommandations nationales et internationales.

En revanche, peu de données concernent le rôle de l’alimentation sur l’activité de la maladie chez les patients déjà atteints de ces maladies (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique). La consommation de viandes rouges ou de produits transformés semble associée à une aggravation de l’évolution, tandis qu’une alimentation riche en fruits et légumes paraît protectrice. Il restait à le démontrer.

Des preuves issues d’une étude française

L’objectif d’une étude française à partir de la cohorte en ligne Mikinautes était d’identifier les facteurs alimentaires associés au risque de rechute des MICI. L’Association François Aupetit (AFA) des patients atteints de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique a participé à la conception, au financement et au recrutement de cette étude ainsi que le registre épidémiologique EPIMAD.

693 patients atteints de MICI ont été inclus, âgés de plus de six ans, suivis en pratique libérale ou à l’hôpital. Les participants remplissaient des questionnaires en ligne portant sur leurs habitudes alimentaires (consommation moyenne de 230 aliments au cours des douze derniers mois) et leur état de santé et ont été suivis pendant au moins un an (collecte prospective des données médicales).

Quels sont les enseignements des profils alimentaires ?

77 % des patients étaient en rémission de leur maladie à l’inclusion. Leur probabilité cumulée de rechute était de 18 % à un an et de 25 % à deux ans. Au total, 36 % des patients présentaient une maladie active après un an de suivi.

Quatre profils alimentaires ont été identifiés. Chez les personnes atteintes de maladie de Crohn, le profil alimentaire associé à une moindre activité de la maladie se caractérise par une consommation élevée de légumes, fruits, noix, légumineuses, céréales, œufs et boissons non sucrées, et une faible consommation de produits laitiers, desserts, pain et produits gras ou sucrés/salés. « Ces résultats apportent des éléments utiles pour le conseil nutritionnel dans les MICI, souligne la Dre Hélène Sarter, épidémiologiste (CHU de Lille). Dans notre étude, une alimentation riche en fruits, légumes, légumineuses et noix réduit de moitié le risque de rechute chez les patients atteints de maladie de Crohn. »

Les fruits réduisent le risque de rechute dans la rectocolite hémorragique

En revanche, chez les personnes ayant une rectocolite hémorragique, seule une consommation élevée de fruits était associée à une réduction du risque de rechute, celui-ci était presque divisé par deux. Mais aucun profil alimentaire global n’était lié au risque de rechute dans cette population. En résumé, « une alimentation saine exerce un effet significatif sur le risque de rechute dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, indique Hélène Sarter, apportant ainsi des données scientifiques supplémentaires en faveur des recommandations alimentaires récentes ».

  • Source : Suivi de la session de congrès UEGW (Berlin, octobre 2025) : « A healthy dietary pattern and fruit consumptions are associated with a halved risk of relapse in Crohn Disease and Ulcerative Colitis respectively: A large prospective nationwide study in France » par la Dre Hélène Sarter ; Hashash. Gastroenterology, 2024.

  • Ecrit par : Hélène Joubert - Edité par : Vincent Roche

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : que manger pour éviter les rechutes ?
Lire la suite
Pourquoi est-il impossible d’éternuer en dormant ?
Lire la suite
Amylose cardiaque : mieux reconnaitre les symptômes
Lire la suite
Covid-19 :  les vaccins à ARN messager efficaces contre les cancers ?
Lire la suite
Superstitions : pourquoi, malgré la science, nous y croyons quand même un peu ?
Lire la suite
Alimentation des bébés : ces erreurs que font de nombreux parents
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ?

SUIVANTE

Comment soigner une cystite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils