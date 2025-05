Malbouffe : 5 minutes d’exposition aux pubs suffisent pour influencer les enfants

Une nouvelle étude révèle qu'à peine 5 minutes d'exposition à des publicités pour de la nourriture malsaine peuvent amener les enfants et adolescents à consommer 130 calories supplémentaires par jour.

Un travail présenté au Congrès européen sur l’obésité (ECO) à Malaga (Espagne) et mené par l’Université de Liverpool montre que les 7 – 15 ans sont particulièrement vulnérables au marketing alimentaire, quelle que soit sa forme.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont exposé 240 volontaires issus d’écoles du Merseyside, au Royaume-Uni, à des publicités alimentaires et non alimentaires. Et selon les auteurs, une simple exposition quotidienne à 5 minutes de réclames pour des aliments riches en graisses saturées, en sucre ou en sel suffirait à pousser les jeunes à consommer 130 kcal supplémentaires par jour.

L’un des aspects le plus frappant réside dans le fait que peu importe le support publicitaire – télévision, réseaux sociaux, podcasts ou affiches – l’effet reste le même. Plus surprenant encore, les publicités montrant uniquement le logo d’une marque (sans présentation du produit) sont tout aussi efficaces pour augmenter la consommation.

Si les causes de l’obésité sont complexes et influencées par de nombreux facteurs, on savait déjà que les médias audiovisuels influençaient grandement la consommation immédiate des enfants. Ce travail montre qu’un simple logo ou des publicités audio peuvent aussi intervenir sur l’évolution des habitudes alimentaires.

Cette recherche arrive à point nommé alors que de nombreux pays envisagent de restreindre la publicité pour les aliments malsains afin de lutter contre l’obésité infantile croissante. Citons notamment le cas de l’Angleterre qui, à compter du 1er octobre 2025, va interdire en journée (jusqu’à 21 heures) la promotion pour la malbouffe sur Internet et à la télévision.