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Manger du fromage au lait cru pour vivre plus longtemps en meilleure santé ?

03 juin 2026

Le fromage est bon, tant pour le goût que pour la santé, surtout lorsqu’il est au lait cru ! Des chercheurs français, dirigés par le Pr Laurent Rios, ont montré que la consommation quotidienne de fromages au lait cru pourrait ralentir le vieillissement cellulaire. Le saint-nectaire et ceux au lait de chèvre se distinguent particulièrement.

Les aliments fermentés, comme le kéfir et autres kombuchas, ainsi que les fromages, suscitent un intérêt croissant en raison de leurs bienfaits potentiels pour la santé. Et notamment les fromages au lait cru : les substances actives produites pendant la fermentation du lait (peptides bioactifs), issues des protéines comme le lactosérum ou la caséine, agiraient comme antioxydants (qui ralentissent le vieillissement des cellules), anti-microbien et aideraient même à réguler la pression artérielle. Tester l’efficacité antioxydante potentielle de huit fromages au lait cru Pour vérifier cet effet antioxydant, une équipe française dirigée par le Pr Laurent Rio (VetAgroSup Clermont-Ferrand, Université Clermont […]

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