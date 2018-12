Maquillage de réveillon : faites briller vos yeux

Cette année, la tendance est au brillant, aux glow, en anglais. Et pour le réveillon, vous avez carte blanche et pouvez combiner plusieurs couleurs ou miser sur le smokey eye… version bleue. A vous de choisir. Quoi qu’il en soit, choisissez bien vos produits de beauté et respectez quelques règles d’hygiène simples.

Que vous soyez ou non une fashionista, adepte du maquillage, le réveillon est chaque année l’occasion de vous faire toute belle. Et de vous faire plaisir côté maquillage. En effet, personne ne vous reprochera d’en faire un peu trop en cette occasion festive. Alors profitez !

Toutefois, avant de choisir votre look de la soirée, soyez consciente que votre peau, en particulier le contour des yeux, est très fragile. L’épiderme est, sur cette zone, 4 fois plus fine que celle du reste du corps. La maquiller peut favoriser l’apparition de rougeurs, de démangeaisons, de gonflements, de petits boutons… Restez donc toujours attentive à l’éventuelle apparition de ces symptômes.

Formules peaux sensibles

Pour plus de sécurité et afin de prévenir tout désagrément, choisissez donc des cosmétiques formulés pour les peaux sensibles. Ils assurent une haute tolérance pendant et après l’application. En outre, lavez-vous toujours soigneusement les mains avant de vous maquiller. Vos pinceaux aussi devront être régulièrement nettoyés.

Pensez à bien hydrater le pourtour de vos yeux avec un soin spécifique avant de vous lancer dans l’application des poudres et autres fards.

Côté palettes

Maintenant que vous êtes sur le point de maquiller vos yeux, quelques pistes sur les tendances. D’abord, tout ce qui brille fera son effet. Et quelle meilleure soirée pour étinceler ? Mais pailletées ou irisées ? La première option donnera un résultat plus marqué. Le second sera plus subtil.

Et si vous optez carrément pour le traditionnel smokey eye, l’œil charbonneux, tentez donc sa version bleue. Autre option, la toute dernière tendance est baptisée cut crease. Il s’agit de marquer le pli entre la paupière supérieure mobile et l’arcade avec une couleur de fard différente. Noire, dorée, argentée. Vous avez là encore l’embarras du choix. Enfin, n’oubliez pas l’incontournable mascara pour une finition parfaite. Préférez-le noir, il est moins chargé en pigments et minimise ainsi les risques d’allergie.

Pour tous ces looks, si vous ne vous en sentez pas capable, suivez les conseils pas à pas d’une blogueuse vidéo. Elles sont très nombreuses à proposer de vous guider pour parvenir à un résultat étincelant le soir du réveillon ! A vos pinceaux !

A noter : n’oubliez pas de vous démaquiller avant d’aller vous coucher sans quoi vous risquez allergies et autres réactions cutanés.