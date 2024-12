Mayotte : après le passage du cyclone Chido, 4 risques pour la santé des habitants

Ce week-end, le cyclone Chido ravageait Mayotte, département le plus pauvre de France. Pour l’heure, aucun bilan humain n’a pu être établi, même si le préfet de l’île a déclaré s'attendre à un millier – voire plusieurs milliers - de morts. Alors que le cyclone ne présente plus une menace pour le territoire, à quels dangers sont désormais exposés les habitants ?

Bâtiments effondrés, maisons dévastées, arbres déracinés… Au lendemain d’une catastrophe naturelle, telle qu’a connu Mayotte ce week-end, les blessures physiques sont les premiers impacts auxquels il faut faire face. Mais à côté de ces conséquences immédiates, les catastrophes naturelles entraînent de nombreux problèmes à plus long terme. Qui plus est à Mayotte où 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

1. Les infrastructures de santé touchées

Inondations, plafonds effondrés… Plusieurs médias présents sur place rapportent une situation catastrophique au Centre hospitalier de Mayotte.

Sur France 2 ce matin, Geneviève Darrieussecq, ministre en charge de la Santé a déploré « un système de soins très dégradé avec un hôpital très endommagé (…) Des centres médicaux sont inopérants et l’hôpital a subi des dégâts des eaux importants ainsi que des dégradations, notamment dans la partie chirurgie, réanimation, urgences, maternité ».

Les blessés et les patients souffrant de maladies chroniques nécessitant des soins constants sont dès lors les plus exposés à cette situation dramatique.

2. Le risque d’épidémies

A chaque catastrophe naturelle, lorsque les infrastructures telles que des routes, des conduites d’eau et des conduites de gaz sont touchées, le spectre d’une épidémie revient. L’eau contaminée et l’absence d’un système d’égouts fonctionnel risquent de souiller l’eau potable et d’entraîner la propagation de maladies comme le choléra. L’île de Mayotte est d’ailleurs particulièrement exposée à la maladie, ayant déjà connu une épidémie cette année.

Une crainte d’autant plus grande que récemment l’Institut Pasteur a détecté dans l’île une souche du choléra très résistante aux antibiotiques.

3. Des pénuries alimentaires

A l’issue d’une réunion de crise interministérielle, le Premier ministre François Bayrou a insisté sur la nécessité d’approvisionner l’île en nourriture et en eau potable. Secours Populaire, Croix-Rouge française… De nombreuses associations ont lancé des appels aux dons. Mais à Mayotte, les routes inaccessibles et l’aéroport ravagé risquent de rendre compliquer l’approvisionnement.

4. Stress et santé mentale

Le traumatisme d’une catastrophe naturelle peut entraîner des problèmes de santé mentale généralisés. Aux conséquences immédiates comprenant le choc et le deuil, l’attente interminable après la disparition de proches et la perte de tout ce que l’on possédait exposent à des problèmes à plus long terme tels que le syndrome de stress post-traumatique.