Combien de médecins exercent en France ? Comment évolue cette profession (sexe, âge…) ? Et qu’en est-il du métier d’infirmier ? Ce 3 mai, la DREES répond à ces questions de santé publique. Et propose un outil de projection pour « prédire » le niveau d’accès aux soins dans les décennies à venir à travers l’Hexagone.

Dans ses deux études publiées ce 3 mai, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) traite de la démographie :

Des médecins. Au 1er janvier de cette année, « la France comptait 226 000 médecins en activité, soit 1 500 de plus qu’en 2017 et 10 000 de plus qu’en 2012 ». Parmi les 226 000 professionnels, on compte 102 000 généralistes et 124 000 spécialistes. Les spécialités « qui regroupent les effectifs les plus importants sont la psychiatrie, l’anesthésie-réanimation, le radiodiagnostic et l’imagerie médicale ».

Autre point, plus de la moitié des médecins (57%) exercent en libéral : 46% exercent exclusivement dans ce secteur et 12% combinent l’activité libérale et salariée.

La profession est relativement vieillissante. L’âge moyen des médecins est en effet de 51 ans. « Les générations actuellement proches de la retraite sont issues des numerus clausus élevés des années 70 (proches des niveaux actuels, autour de 8 000), tandis que les générations suivantes ont connu des numerus clausus plus bas (inférieurs à 4 000 dans les années 90. » Enfin, la profession se féminise, notamment chez les jeunes : 46% des médecins sont des femmes, et elles sont majoritaires chez les moins de 60 ans. Parmi les 8 600 médecins inscrits au Cnom* pendant l’année 2017, six professionnels sur dix sont des femmes.

Des infirmiers. On compte aujourd’hui 600 000 infirmiers en France, ce qui en fait « la première profession de santé du point de vue des effectifs ». Selon les prévisions, leur nombre augmenterait de 53% entre 2014 et 2040 pour atteindre les 881 000. Des chiffres « répondant aux besoins des plus de 75 ans, tranche d’âge qui représenterait 15% de la population dans 22 ans, contre 9% aujourd’hui ».

L’âge moyen des infirmiers s’établit à 41 ans, il passerait à 43 ans en 2040. Et la proportion de professionnels exerçant en libéral passerait de 14% à 23%, toujours entre 2014 et 2040.

A noter : pour effectuer une simulation de la démographie médicale en France, en fonction de la spécialité, de l’âge, du sexe… cliquez ici : la DREES a mis au point un outil de projection accessible à tous.

*Conseil national de l’Ordre national des médecins