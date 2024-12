Méningocoques : vaccination des nourrissons obligatoire à partir du 1er janvier

2022 et 2023 ont été marquées par une recrudescence significative des infections à méningocoques. C’est pourquoi, à compter du 1er janvier 2025, la vaccination contre les infections à méningocoques ACWY et B deviendra obligatoire pour les nourrissons.

Les infections invasives à méningocoques se manifestent le plus souvent sous forme de méningite (inflammation des membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière) et/ou de septicémie (infection du sang, ndlr). Rares, elles sont extrêmement graves, avec une évolution souvent rapide, et potentiellement mortelle (dans 1 cas sur 10). Les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents y sont les plus exposés.

Les sérogroupes A, B, C, W et Y sont impliqués dans la quasi-totalité des cas. Mais en 2022 et 2023, une augmentation des infections, liée aux sérogroupes W et Y, a été constatée. Or ces deux souches s’avèrent particulièrement virulentes, avec un taux de mortalité deux fois supérieur aux autres souches.

C’est pourquoi, et dans la lignée des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la Direction générale de la Santé a annoncé ce 19 décembre que la vaccination contre les infections à méningocoques ACWY et B va devenir, dès le 1er janvier prochain, obligatoire pour les nourrissons.

La vaccination contre le méningocoque C, déjà obligatoire, sera donc remplacée par celle contre les méningocoques ACWY.

Une mise en œuvre progressive

Pour les sérogroupes ACWY, une première injection est prévue à 6 mois, puis une seconde à 12 mois.

Pour les enfants déjà engagés dans le schéma vaccinal, une transition est prévue : ceux ayant reçu une première dose du vaccin contre le méningocoque C avant 2025 recevront leur seconde dose avec le nouveau vaccin.

Contre le méningocoque B, 3 injections seront dispensées : à 3 mois, 5 mois et 12 mois.

La vaccination pourra être réalisée par les médecins, les pédiatres, les sage-femmes et les infirmiers.