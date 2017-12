C’est décidé : au réveillon du nouvel an, la chaleur ne sera pas dans les assiettes mais uniquement autour de la table ! Et si vous osiez en effet un menu tout froid, comme vous le préconisent cette semaine nos chefs santé (www.ma-cuisine-ma-sante.fr)? Chaud devant !

Sur un plan pratique, proposer un menu de fête froid augmente aussi vos chances de passer la soirée avec vos convives ! Et non pas à proximité du four ou des feux, les yeux rivés sur la cuisson ! Ce qui signifie toutefois que vous devez vous organiser en amont pour préparer les plats ou leurs principaux constituants.

Pas de menu de réveillon sans mises en bouche ! L’occasion par exemple, de faire le plein d’omégas 3 et d’antioxydants comme le propose Paul Pauvert avec son cocktail de crevettes à l’avocat, mangue et radis rose à l’huile, saveur coriandre. Autre option : des quenelles de purée de potiron sur feuilles d’endivettes.

Et comme un menu froid n’est pas forcément synonyme de buffet, l’entrée peut aussi être à base d’omégas 3, avec le Gravelax de saumon, façon Grégory Cuilleron. Pour profiter au mieux des bienfaits sur le cœur et les vaisseaux de cet aliment, le chef l’accompagne non pas de crème fraîche mais d’une salade de pomme de terre charlotte et d’une vinaigrette à l’orange. Vous préférez un foie gras ? Paul Blouet a aussi pensé à vous !

Fromage et dessert

Pour le plat, misez sur un poisson comme un effeuillé de bar mariné aux algues et aux langoustines, concocté par Denis Froc. Finesse assurée ! Privilégiez – selon le budget bien sûr– des langoustines vivantes. Chez le poissonnier, elles doivent être luisantes et frétillantes.

Le réveillon est enfin un moment où le choix entre fromage ET dessert ne se discute pas. Laurence Benedetti vous propose de délicates boulettes de chèvre frais aux noix, suivies de verrines maronnées aux groseilles. Pour une subtile association de chocolat noir, de marrons et de groseilles bien rouges. Le rouge ? Une couleur chaude justement…

RECETTES DE LA SEMAINE

Mise en bouche

Entrées

Plat

Effeuillé de bar mariné aux algues et aux langoustines de Denis Froc

Fromage

Boulettes de chèvre frais aux noix de Laurence Benedetti

Dessert

Verrines marronnées aux groseilles de Laurence Benedetti