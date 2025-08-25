Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 736 articles

Quel est ce fruit qui vient d’obtenir une allégation de santé de la Commission européenne ?

25 août 2025

Le kiwi vert vient d'entrer dans l'histoire de la réglementation alimentaire européenne. La Commission européenne lui a accordé la première allégation santé jamais attribuée à un fruit frais, reconnaissant officiellement ses bienfaits sur le transit intestinal.

L’obtention d’une allégation santé par l’Union européenne relève du parcours du combattant. La Commission, soucieuse de protéger les consommateurs contre des promesses trompeuses, applique des critères d’évaluation particulièrement rigoureux. Mais le kiwi vert a obtenu le précieux sésame grâce à ses vertus intestinales.

Cette reconnaissance est le fruit de plus de quinze années de recherches scientifiques menées par Zespri International Limited, leader mondial du marché du kiwi. Les études ont démontré qu’une consommation quotidienne de deux kiwis verts (environ 200g de chair) contribue effectivement à maintenir un transit intestinal régulier.

Une formulation précise et encadrée

L’allégation officielle, inscrite au règlement UE 2025/1560, stipule que « la consommation de kiwi contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles ». Cette formulation, s’applique exclusivement aux kiwis verts frais.

Une distinction rare

Cette reconnaissance place le kiwi dans un club très select. À titre de comparaison, comme le rappelle le média Euronews, « les probiotiques, pourtant largement consommés, n’ont toujours pas obtenu de reconnaissance officielle de leurs bienfaits, faute de preuves scientifiques jugées suffisantes par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments, ndlr) ».

  • Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501560

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Dorothée Duchemin

Crises d’asthme : 7 recommandations pour éviter le pic de la rentrée
Lire la suite
5 conseils pour prolonger son bronzage
Lire la suite
Pourquoi ne rit-on pas quand on se chatouille soi-même ?
Lire la suite
Quel est ce fruit qui vient d’obtenir une allégation de santé de la Commission européenne ?
Lire la suite
Maladie d’Alzheimer : les chats développent une démence similaire à celle des humains
Lire la suite
Hygiène : à quelle fréquence laver vos draps ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils