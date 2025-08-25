Quel est ce fruit qui vient d’obtenir une allégation de santé de la Commission européenne ?

Le kiwi vert vient d'entrer dans l'histoire de la réglementation alimentaire européenne. La Commission européenne lui a accordé la première allégation santé jamais attribuée à un fruit frais, reconnaissant officiellement ses bienfaits sur le transit intestinal.

L’obtention d’une allégation santé par l’Union européenne relève du parcours du combattant. La Commission, soucieuse de protéger les consommateurs contre des promesses trompeuses, applique des critères d’évaluation particulièrement rigoureux. Mais le kiwi vert a obtenu le précieux sésame grâce à ses vertus intestinales.

Cette reconnaissance est le fruit de plus de quinze années de recherches scientifiques menées par Zespri International Limited, leader mondial du marché du kiwi. Les études ont démontré qu’une consommation quotidienne de deux kiwis verts (environ 200g de chair) contribue effectivement à maintenir un transit intestinal régulier.

Une formulation précise et encadrée

L’allégation officielle, inscrite au règlement UE 2025/1560, stipule que « la consommation de kiwi contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles ». Cette formulation, s’applique exclusivement aux kiwis verts frais.

Une distinction rare

Cette reconnaissance place le kiwi dans un club très select. À titre de comparaison, comme le rappelle le média Euronews, « les probiotiques, pourtant largement consommés, n’ont toujours pas obtenu de reconnaissance officielle de leurs bienfaits, faute de preuves scientifiques jugées suffisantes par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments, ndlr) ».