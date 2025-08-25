Crises d’asthme : 7 recommandations pour éviter le pic de la rentrée

Les premières semaines qui suivent la rentrée des classes sont toujours marquées par une hausse des crises d’asthme chez les enfants. Afin de l’éviter, la Gregory Pariente Foundation livre 7 recommandations.

Chaque rentrée scolaire est marquée par un pic de crises d’asthme chez les enfants de moins de 15 ans. Et l’année 2024 a présenté une hausse record. « Sur la deuxième semaine de l’année scolaire, les recours pour asthme chez les moins de 15 ans ont fortement augmenté par rapport à la semaine 36 (du 2 au 8 septembre 2024, ndlr), aussi bien aux urgences (+126 %, soit +2 828 passages) que dans les associations SOS Médecins (+111 %, soit +471 actes) », notait Santé publique France dans son bulletin du 17 septembre 2024. « Les parts d’activité aux urgences (6,7 % de l’ensemble des passages) et dans le réseau SOS Médecins (3,3% de l’ensemble des actes) sont également en hausse et dépassent nettement celui des années précédentes », poursuivait l’agence sanitaire.

En cause ?

l’arrêt du traitement de fond durant les vacances ;

une recrudescence des infections virales liées à la reprise de la vie en collectivité ;

l’exposition à certains allergènes au sein des établissements scolaires ;

l’exposition au formaldéhyde, marqueur de la présence de composés organiques volatils et moisissures dans les salles de classe.

Sept conseils pour éviter les crises à la rentrée

Alors que l’Assurance-maladie alertait sur ce phénomène le 18 août, c’est au tour de la Gregory Pariente Foundation de formuler sept recommandations afin de prévenir les risques.

1 – Être attentif aux signaux d’alerte : difficultés respiratoires, sifflement, réveil nocturne… les parents et les enfants doivent réussir à identifier les signes qui prouvent que l’asthme n’est plus contrôlé.

2 – Reprise du traitement de fond : c’est l’une des principales causes du pic des crises d’asthme à la rentrée, l’arrêt du traitement de fond, sans avis médical, pendant les vacances. Il est donc important de bien reprendre son traitement de fond contre l’asthme mais aussi contre les allergies, avant la rentrée.

3 – Eviter les allergènes : des allergènes sont présents dans les salles de classe. Pour s’en prémunir, la fondation recommande aux enfants d’éviter de partager les mêmes portemanteaux, de se frotter aux vêtements des autres dans les couloirs notamment.

4 – Adopter les bonnes pratiques d’hygiène : se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, ne pas partager les gourdes ou autres objets en contact avec la bouche… A l’adresse des écoles, la Gregory Pariente Foundation, recommande de bien aérer les classes en ouvrant quotidienne les fenêtres 10 minutes avant l’arrivée des élèves, mais aussi lors des récréations.

5 – Aider les enfants à mieux gérer le stress et à améliorer le contrôle de l’asthme grâce à des exercices à réaliser en famille : une routine courte le soir de respiration lente aidera les jeunes à réduire le stress de la rentrée et améliorera la fonction respiratoire et le contrôle de l’asthme. « Cette pratique contribue à une meilleure tolérance à l’effort, à un apaisement du système nerveux », ajoute la fondation.

6 – Faire vacciner son enfant contre la grippe est un outil important pour éviter le risque d’exacerbations sévères, de pneumonies et formes graves de grippe. L’asthme est en effet la première comorbidité chez les patients hospitalisés pour grippe, particulièrement chez les enfants.

7 – Rencontrer le directeur de l’établissement en amont de la rentrée afin de lui transmettre le plan d’action personnalisée rédigé par le médecin et échanger sur la gestion des traitements de l’enfant à l’école. Objectif : garantir le suivi médical des enfants et leur sécurité à l’école.

A noter : selon la Fondation Gregory Pariente, le stress pourrait être un facteur de risque chez les enfants. A ce jour, rien ne prouve que le stress de la rentrée provoque des crises chez les enfants. Toutefois, en 2024, SOS Médecin a relevé deux pics concomitants, celui des consultations pour asthme chez les moins de 15 ans et des consultations pour angoisse chez les 11-17 ans. « Une cause potentielle qui demande à être étayée », note la fondation.