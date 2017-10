Qui dit raclette, tartiflette et fondue dit aussi pommes de terre, pain et charcuterie. Pour se régaler de spécialités à base de fromage, mieux vaut donc réserver ces plats aux grandes occasions. Et, au quotidien, piocher dans les délicieuses recettes imaginées cette semaine par nos chefs pour www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

Pour avoir son content de calcium, il est recommandé de consommer 3 produits laitiers par jour, voire même 4 pour les enfants, les adolescents et les plus de 55 ans. Et pour éviter de se lasser et de manger trop gras, trop salé, Santé Publique France recommande de varier les plaisirs, en sélectionnant plusieurs spécialités. Elles sont plus de 1 000 en France ! Et d’ailleurs, qui dit fromage ne dit pas systématiquement plateau de fromages. Ces derniers peuvent être cuisinés à merveille.

L’ami des légumes

Prendre l’habitude d’incorporer du fromage à ses préparations culinaires est par ailleurs une bonne façon de profiter de ses vertus nutritionnelles et de son goût. Sans pour autant manger trop de pain, souvent incontournable pour accompagner la dégustation de brie, de chèvre ou de camembert.

Pensez donc aux gratins qui sont recouverts de fromage fondu. Aux pommes de terre pour les plus classiques mais également aux courges de toutes variétés puisque c’est la saison ! Imaginez aussi des flans, comme celui de courgettes chèvre basilic de Rémy Labarrière. Ou encore plus originale, la gratinée de poire au roquefort de Laurence Benedetti pour le dessert. Sans oublier que le fromage en dès ou en lamelles peut être ajouté à toutes sortes de salades.

Ainsi marié à des légumes, le fromage offre un autre atout. Il aide souvent à faire manger brocolis et choux-fleurs à celles et ceux qui n’en raffolent pas. Fondu dans un potage, il le rend tout de suite plus gourmand. Ces astuces marchent généralement bien auprès des jeunes enfants. Mais elles permettent aussi d’augmenter les apports en protéines des personnes âgées, même quand elles ont peu d’appétit.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit déjeuner

Thé vert

Tartines de pain aux céréales avec une lichette de margarine aux oméga 3

Une mandarine

1 yaourt nature

Déjeuner

Goûter

Sucettes de cheesecake de Sarah Glain

Dîner