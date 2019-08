Menus-Santé : la tomate, plaisir fraîcheur de l’été !

La saison des tomates (avril-octobre) bat son plein. A nous les fines rondelles et les petits dés ! En salade, en jus, en coulis faits maison ou encore au barbecue, il existe moultes façons d’apprécier cette star de l’été. Pour égayer votre assiette, rendez-vous cette semaine autour des fourneaux de www.ma-cuisine-ma-santé.fr.

Rouge et ronde, la tomate s’invite dans les assiettes équilibrées et ensoleillées de l’été. Peu calorique, elle est riche en fibres et vous assure donc un bon transit. Source d’antioxydants et de vitamine C, elle participe à l’élimination des radicaux libres de l’organisme. Elle est aussi gorgée de potassium, impliqué dans la diminution de la pression artérielle.

A la croisée du fruit et du légume, la tomate s’apprécie aussi bien en version salée (salades, cakes, sandwiches, tartes, jus, au barbecue, à la plancha…) que sucrée. En dessert, vous pouvez ainsi tester la tomate avec certains fruits comme la framboise et la fraise. Idéal pour surprendre vos convives autour d’un crumble ou d’un sorbet. Enfin, la saveur de la tomate fait bon mariage avec le fromage de mascarpone, la ricotta, le miel, la cannelle et le basilic.

Quelles variétés choisir ?

On ne présente plus la tomate grappe classique ni la tomate cerise ! Mais pour de nouvelles saveurs, nous vous présentons quelques originales. Tout d’abord, la tomate noire de Crimée, très douce en bouche. Sa chair juteuse convient parfaitement à toutes les préparations. La Cœur de bœuf, elle, grâce à ses rondeurs et son goût sucré, fait l’unanimité auprès des adeptes des tomates farcies. Mais aussi des soupes froides.

La Purple Calabash, à la chair très dense, est un peu acidulée et cache un arrière-goût de miel. A maturité complète, elle est parfaite pour les salades. Enfin, la Green Zebra a la peau verte et jaune striée de de vert foncé. Légèrement citronnée, sa peau épaisse lui permet de résister à la cuisson pour la préparation de confitures ou de beignets. En salade, on la choisira bien mûre.

A noter : pour vous assurer que votre tomate n’aura pas un goût d’eau, assurez-vous que le pédoncule dégage une odeur fruitée. Une astuce pour préserver son parfum : conservez vos tomates 3 à 4 jours avec leur pédoncule à l’air ambiant. Le froid du réfrigérateur atténue en effet toutes les saveurs.

RECETTE DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

– Thé aux fruits rouges

– Fromage blanc et muesli aux amandes, noisettes

– Smoothie abricot, fraise et tomate cerise de Laurence Benedetti

Déjeuner

– Radis à coquer

– Salade de lentilles et tomates du terroir de la Fondation Pileje

– Biscuits à la compote de pomme de Laurence Benedetti

Goûter

– 2 pêches plates

Dîner

– Cake aux olives et jambon de Laurence Benedetti

– Salade de tomate et bresaola de Georgiana Viou

– Une poignée de cerises