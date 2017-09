Menus santé : la vitamine C, le tonus de votre assiette

Energie et tonus, mais aussi protection contre les microbes… Faire le plein de vitamine C vous sera bénéfique sous divers aspects. Alors pas question de vous en priver ! D’autant que cette vitamine se trouve facilement dans de nombreux aliments. Pour concocter un menu sur-vitaminé, suivez les conseils de nos chefs santé sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

La vitamine C est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Elle favorise notamment l’absorption du fer, diminuant ainsi le risque d’anémie. Mais surtout, elle stimule le système immunitaire et protège nos cellules d’un vieillissement trop rapide par son action antioxydante.

Pour faire le plein de vitamine C en ce début de printemps, misez donc sur les fruits et légumes. Elle est particulièrement concentrée dans la goyave, les fruits rouges et le kiwi mais aussi les agrumes comme l’orange, les clémentines ou le citron. Les légumes ne sont pas en reste. Si le persil arrive en tête du classement, vous pourrez aussi en trouver dans le poivron, le brocoli, le chou vert ou le chou-fleur et l’avocat.

Cuits ou crus ?

Au moment de préparer vos plats, gardez à l’esprit que la vitamine C est fragile et sensible à de nombreux paramètres tels que la chaleur, la lumière, l’air et l’eau. Pour la préserver et en tirer tous les bienfaits, adoptez de bons réflexes.

Limitez le temps de stockage de vos fruits et légumes. Pour cela rien de plus facile : mangez-les le plus rapidement après achat ! Vous renouvèlerez ainsi votre panier maison plus souvent. Ensuite, « lavez-les rapidement sous un filet d’eau plutôt que les laisser tremper dans un grand volume d’eau », ajoute l’Interfel. Si vous avez opté pour des produits bio, consommez-les avec leur peau.

En matière de cuisson, préférez-la courte et sans liquide. Ainsi, l’autocuiseur ou le wok sont des options parfaites pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles des fruits et légumes frais. Enfin, s’ils sont délicieux cuits, « c’est sous leur forme crue qu’ils sont les plus riches en vitamine C (2 à 3 fois plus) », rappelle l’Interfel. Alors, variez donc les plaisirs !

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Thé fruits rouges

Fromage blanc et muesli aux fruits secs

1 jus de citron pressé

Déjeuner

Goûter

Carré de chocolat noir et une poignée d’amandes

Dîner