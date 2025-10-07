Mieux entendre dans le bruit : découvrez le test qui peut vous changer la vie

Vous avez du mal à suivre une conversation dès qu’il y a du bruit autour de vous ? Comprendre la parole dans un environnement bruyant est la principale difficulté des personnes malentendantes. C’est pour cela qu’Oticon et Interacoustics ont développé le test ACT (Audible Contrast Threshold) : il ne se contente pas de mesurer si vous entendez les sons, il évalue comment votre cerveau distingue les paroles utiles au milieu du bruit. Grâce à ce test, vous bénéficiez d’un soutien auditif adapté à vos besoins dès le départ, pour mieux comprendre vos interlocuteurs, profiter de chaque moment et retrouver une écoute confortable au quotidien.

Comprendre votre audition pas à pas

Le parcours pour mieux entendre commence souvent par un rendez-vous chez l’ORL, suivi d’une consultation avec un audioprothésiste. Lors de cette dernière, différents tests sont pratiqués pour brosser un portrait précis de votre audition et de vos besoins. L’un des premiers examens est l’audiogramme tonal, réalisé en cabine insonorisée : il mesure les sons que vous entendez à différentes fréquences et intensités. Ce test rapide et indolore sert de base pour choisir l’aide auditive la mieux adaptée à votre mode de vie.

Cependant, avec la même perte auditive, deux personnes peuvent avoir des capacités à comprendre la parole dans le bruit totalement différentes. C’est pourquoi le test ACT (Audible Contrast Threshold) vient compléter les tests habituels pour évaluer comment votre cerveau distingue la parole dans le bruit. Grâce à ce test, vous bénéficiez d’un accompagnement ultra-personnalisé pour améliorer de façon significative votre confort d’écoute, votre compréhension dans le bruit et la qualité sonore, dès le premier rendez-vous d’adaptation avec votre audioprothésiste.

ACT : un test innovant pour mesurer la qualité auditive

Le test ACT s’appuie sur une écoute de bruits modulés (type “sirène”) pour évaluer la capacité du cerveau à détecter les contrastes sonores. Cette mesure permet de :

Déterminer le niveau d’assistance nécessaire dans le bruit ;

Régler de façon objective et individualisée les fonctions des aides auditives (réduction du bruit, priorité à la parole, intelligence artificielle, etc.) ;

Orienter les personnes non encore appareillées vers la technologie la plus adaptée à leurs besoins auditifs.

En clair : ce n’est plus la perte auditive seule qui guide les réglages, mais la façon dont le cerveau sépare les sons complexes. Une révolution pour les patients qui évitent les situations sociales ou qui se découragent après une première expérience peu concluante.

Vers une approche plus personnalisée de l’audition

Complémentaire de l’audiogramme, le test ACT permet donc de quantifier le potentiel de traitement auditif du cerveau. Il s’inscrit dans la logique de la philosophie BrainHearingTM d’Oticon, qui vise à faciliter le travail du cerveau dans le processus auditif pour qu’il puisse fonctionner de la manière la plus naturelle possible. Il contribue à :

Une adaptation plus fluide , pour que vous puissiez profiter immédiatement de discussions improvisées avec des amis.

, pour que vous puissiez profiter immédiatement de discussions improvisées avec des amis. Un gain de compréhension dans le bruit , afin de suivre une conversation lors d’un dîner en famille ou d’une sortie au restaurant.

, afin de suivre une conversation lors d’un dîner en famille ou d’une sortie au restaurant. Un meilleur confort d’écoute , pour apprécier pleinement un spectacle au théâtre, un concert ou même la télévision sans forcer sur vos oreilles.

, pour apprécier pleinement un spectacle au théâtre, un concert ou même la télévision sans forcer sur vos oreilles. Un impact positif sur votre quotidien, vous permettant de participer pleinement aux réunions entre amis, aux événements familiaux et à toutes ces petites situations de la vie sociale qui comptent.

Disponible dès aujourd’hui chez certains audioprothésistes, le test ACT ouvre la voie à une prise en charge plus fine, plus humaine et plus efficace des troubles auditifs. Parce qu’une bonne audition, ce n’est pas seulement entendre… c’est surtout bien comprendre, même dans le bruit. Encore une bonne raison pour faire tester son audition chez un audioprothésiste proche de chez soi.

Pour trouver un audioprothésiste, rendez-vous sur www.oticon.fr/hcl