Mieux entendre dans le bruit : découvrez le test qui peut vous changer la vie

Le parcours pour mieux entendre commence souvent par un rendez-vous chez l’ORL, suivi d’une consultation avec un audioprothésiste. Lors de cette dernière, différents tests sont pratiqués pour brosser un portrait précis de votre audition et de vos besoins. L’un des premiers examens est l’audiogramme tonal, réalisé en cabine insonorisée : il mesure les sons que vous entendez à différentes fréquences et intensités. Ce test rapide et indolore sert de base pour choisir l’aide auditive la mieux adaptée à votre mode de vie.
Cependant, avec la même perte auditive, deux personnes peuvent avoir des capacités à comprendre la parole dans le bruit totalement différentes. C’est pourquoi le test ACT (Audible Contrast Threshold) vient compléter les tests habituels pour évaluer comment votre cerveau distingue la parole dans le bruit. Grâce à ce test, vous bénéficiez d’un accompagnement ultra-personnalisé pour améliorer de façon significative votre confort d’écoute, votre compréhension dans le bruit et la qualité sonore, dès le premier rendez-vous d’adaptation avec votre audioprothésiste.
Le test ACT s’appuie sur une écoute de bruits modulés (type “sirène”) pour évaluer la capacité du cerveau à détecter les contrastes sonores. Cette mesure permet de :
En clair : ce n’est plus la perte auditive seule qui guide les réglages, mais la façon dont le cerveau sépare les sons complexes. Une révolution pour les patients qui évitent les situations sociales ou qui se découragent après une première expérience peu concluante.
Complémentaire de l’audiogramme, le test ACT permet donc de quantifier le potentiel de traitement auditif du cerveau. Il s’inscrit dans la logique de la philosophie BrainHearingTM d’Oticon, qui vise à faciliter le travail du cerveau dans le processus auditif pour qu’il puisse fonctionner de la manière la plus naturelle possible. Il contribue à :
Disponible dès aujourd’hui chez certains audioprothésistes, le test ACT ouvre la voie à une prise en charge plus fine, plus humaine et plus efficace des troubles auditifs. Parce qu’une bonne audition, ce n’est pas seulement entendre… c’est surtout bien comprendre, même dans le bruit. Encore une bonne raison pour faire tester son audition chez un audioprothésiste proche de chez soi.
Pour trouver un audioprothésiste, rendez-vous sur www.oticon.fr/hcl
Source : Guide pratique, Vous préparer au Test ACT - Interacoustics
Ecrit par : Emmanuel Ducreuzet – Edité par : Vincent Roche