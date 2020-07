Moins de noyades en France au mois de juin

Du 1er au 30 juin 2020, la France a enregistré une baisse d’un tiers des noyades par rapport aux années précédentes. Une bonne nouvelle toute relative puisque cette baisse est davantage attribuable aux mesures restrictives liées au Covid-19.

En 2018, la France a connu un nombre important de noyades accidentelles : 1 169 sur la période de juin à août. Chez les moins de 6 ans, les chiffres sont élevés : 332 noyades accidentelles au total soit +84 % par rapport à l’enquête 2015. Devant cette croissance des accidents, le Gouvernement avait alors pris diverses mesures comme le plan « Aisance Aquatique » visant à favoriser l’apprentissage de la natation dès le plus jeune âge. Alors, cela a-t-il fonctionné ?

Les premiers résultats de la surveillance sur la période du 1er au 30 juin 2020 montrent en effet une baisse de 29% des passages aux urgences pour cause de noyade en France (157 passages contre 210 en 2018 et 233 en 2019). Mais pour Santé publique France, « cette baisse est probablement liée à la fermeture des piscines et aux conditions restrictives d’accès de certaines plages jusqu’au 22 juin ainsi qu’aux conditions climatiques moins favorables qu’en juin 2018 et 2019. » Notons d’ailleurs que les moins de 6 ans demeurent les plus touchés.

Rester vigilant

Maintenant que les plages et piscines sont de nouveau accessibles au grand public, le risque de noyades sera accentué. Or ces accidents sont le plus souvent évitables. Cet été :

Baignez-vous dans des zones surveillées en tenant compte des conditions météorologiques, des consignes de sécurité et des interdictions ;

Surveillez en permanence et de manière rapprochée votre enfant lors de sa baignade ou baignez-vous avec lui ;

Mouillez-vous la tête, la nuque le ventre et entrez progressivement dans l’eau pour éviter les chocs thermiques ;

Ne surestimez pas votre condition physique ;

Enfin, il est toujours bon de le rappeler : ne buvez pas d’alcool avant de vous baigner.