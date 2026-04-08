Mon enfant doit-il sauter une classe ?

La question du saut de classe peut se poser avec acuité en présence d’un enfant dont le haut potentiel intellectuel est avéré. « De nombreuses études faites dans plusieurs pays tendent à démontrer ses effets bénéfiques sur la réussite scolaire mais aussi sur le sentiment de mieux être des élèves à l’école », relève l’Académie de Versailles dans une fiche spécifique. Pour autant, comme le rappelle la psychologue Valérie P., « ça n’est pas parce qu’un enfant est haut potentiel qu’il doit sauter une classe ».
Pour proposer à un enfant de sauter une classe, il existe quantité de dimensions à prendre en compte. La psychologue parle de « feux verts et de feux rouges ». Lesquels ?
– Son niveau d’apprentissage, bien sûr : « il doit être validé et objectivé par le corps enseignant », prend-elle soin de rappeler ;
– Sa maturité affective, autour de questions sur ses capacités à supporter le fait d’être avec des plus grands et d’absorber un rythme intense, par rapport à son âge ;
– Une dimension sociale : certains enfants peuvent souffrir d’une forme de rupture avec leurs amis, leur environnement scolaire ou autres problèmes d’adaptation ;
– Une dimension émotionnelle : un enfant qui saute une classe pourra être confronté à de premières difficultés, à l’école ou dans le rapport aux autres. Ce qui peut s’avérer compliqué « chez un jeune anxieux par rapport à ses performances et/ou n’a pas appris à gérer l’échec ou la frustration ». Cet aspect est donc aussi à intégrer.
Tous ces éléments peuvent être objectivés par la réalisation de bilans psychométriques, qui visent à appréhender le fonctionnement de l’enfant, au sens large. Il s’agit de tests tels que le WISC 4 ou WISC 5, réalisés notamment auprès de psychologues. Valérie P. cite l’exemple d’un enfant qui se montre très à l’aise à l’école : « ces tests permettent de déterminer si cette aisance peut être due à une forme de sur-stimulation de ses parents ou à son véritable fonctionnement ».
D’après la psychologue, « il n’existe pas de bon moment pour envisager un saut de classe ». Lequel peut être effectué au début d’une année scolaire ou au cours de celle-ci. « C’est vraiment du cas par cas, au moment où l’enfant en exprime d’une façon ou d’une autre, le besoin ». Et de préciser : « que cela devient plus compliqué à partir du collège ». Elle met enfin l’accent sur « une décision d’équipe, entre l’enfant bien sûr qui est consulté, mais aussi ses parents, l’école, et le cas échéant un psychologue ». Elle ajoute enfin : « d’une manière générale, nous constatons que tout est souvent plus simple lorsque le sujet est abordé par l’école et donc le corps enseignant, qui connaît parfaitement l’enfant ».
Source : Académie de Versailles – Interview de Valérie P., 3 avril 2026
Ecrit par : David Picot - Edité par Emmanuel Ducreuzet
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