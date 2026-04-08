Mon enfant doit-il sauter une classe ?

Des résultats excellents, une forme d’ennui, une soif de connaissances inassouvie… Votre enfant rassemble a priori de nombreux critères pour envisager un passage anticipé au niveau supérieur. Mais tout n’est pas qu’une question de capacités intellectuelles.

La question du saut de classe peut se poser avec acuité en présence d’un enfant dont le haut potentiel intellectuel est avéré. « De nombreuses études faites dans plusieurs pays tendent à démontrer ses effets bénéfiques sur la réussite scolaire mais aussi sur le sentiment de mieux être des élèves à l’école », relève l’Académie de Versailles dans une fiche spécifique. Pour autant, comme le rappelle la psychologue Valérie P., « ça n’est pas parce qu’un enfant est haut potentiel qu’il doit sauter une classe ».

Sur quoi fonder la décision ?

Pour proposer à un enfant de sauter une classe, il existe quantité de dimensions à prendre en compte. La psychologue parle de « feux verts et de feux rouges ». Lesquels ?

– Son niveau d’apprentissage, bien sûr : « il doit être validé et objectivé par le corps enseignant », prend-elle soin de rappeler ;

– Sa maturité affective, autour de questions sur ses capacités à supporter le fait d’être avec des plus grands et d’absorber un rythme intense, par rapport à son âge ;

– Une dimension sociale : certains enfants peuvent souffrir d’une forme de rupture avec leurs amis, leur environnement scolaire ou autres problèmes d’adaptation ;

– Une dimension émotionnelle : un enfant qui saute une classe pourra être confronté à de premières difficultés, à l’école ou dans le rapport aux autres. Ce qui peut s’avérer compliqué « chez un jeune anxieux par rapport à ses performances et/ou n’a pas appris à gérer l’échec ou la frustration ». Cet aspect est donc aussi à intégrer.

S’appuyer sur les tests psychométriques

Tous ces éléments peuvent être objectivés par la réalisation de bilans psychométriques, qui visent à appréhender le fonctionnement de l’enfant, au sens large. Il s’agit de tests tels que le WISC 4 ou WISC 5, réalisés notamment auprès de psychologues. Valérie P. cite l’exemple d’un enfant qui se montre très à l’aise à l’école : « ces tests permettent de déterminer si cette aisance peut être due à une forme de sur-stimulation de ses parents ou à son véritable fonctionnement ».

Au cas par cas

D’après la psychologue, « il n’existe pas de bon moment pour envisager un saut de classe ». Lequel peut être effectué au début d’une année scolaire ou au cours de celle-ci. « C’est vraiment du cas par cas, au moment où l’enfant en exprime d’une façon ou d’une autre, le besoin ». Et de préciser : « que cela devient plus compliqué à partir du collège ». Elle met enfin l’accent sur « une décision d’équipe, entre l’enfant bien sûr qui est consulté, mais aussi ses parents, l’école, et le cas échéant un psychologue ». Elle ajoute enfin : « d’une manière générale, nous constatons que tout est souvent plus simple lorsque le sujet est abordé par l’école et donc le corps enseignant, qui connaît parfaitement l’enfant ».