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Moustique tigre : comment s’en protéger efficacement en France ?

02 juin 2026

Longtemps perçu comme un problème des zones tropicales, le moustique tigre est désormais bien installé dans l’Hexagone. Plus qu’une simple nuisance estivale, il peut transmettre des virus responsables de la dengue, du chikungunya ou encore du Zika. Face à ce risque désormais bien réel, la prévention devient un enjeu clé. Comment s’en protéger efficacement au quotidien ?

Un insecte désormais implanté en France Le moustique tigre (Aedes albopictus) est aujourd’hui présent dans la majorité des départements français (83). « Aujourd’hui, il est quasiment présent sur tout le territoire français. Il est aussi actif en journée, et non pas seulement en soirée. Il peut se reproduire dans de très petites quantités d’eau stagnante et s’adapte parfaitement aux environnements urbains », explique Elisa Jeannin, pharmacienne titulaire à Paris. Contrairement aux moustiques dits « classiques », le moustique tigre présente une particularité majeure : « Il peut transmettre des pathologies comme le Zika, la dengue ou le chikungunya, ce que […]

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