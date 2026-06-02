Accueil » Santé Publique » Moustique tigre : comment s’en protéger efficacement en France ?
Un insecte désormais implanté en France Le moustique tigre (Aedes albopictus) est aujourd’hui présent dans la majorité des départements français (83). « Aujourd’hui, il est quasiment présent sur tout le territoire français. Il est aussi actif en journée, et non pas seulement en soirée. Il peut se reproduire dans de très petites quantités d’eau stagnante et s’adapte parfaitement aux environnements urbains », explique Elisa Jeannin, pharmacienne titulaire à Paris. Contrairement aux moustiques dits « classiques », le moustique tigre présente une particularité majeure : « Il peut transmettre des pathologies comme le Zika, la dengue ou le chikungunya, ce que […]
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