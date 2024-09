Myopie : 1 enfant sur 3 touché… et des parents pas assez informés

La myopie gagne du terrain. Une récente étude publiée dans le British Journal of Ophthalmology révèle une augmentation alarmante chez les enfants et adolescents à l'échelle mondiale. Une situation qui, semble-t-il, n’est pas assez prise au sérieux par les parents.

Une vision nette de près et floue de loin. La myopie reste le trouble visuel le plus répandu. Et sa prévalence ne fait qu’augmenter chez les plus jeunes.

Des chercheurs de l’Université Sun-Yat-sen en Chine expliquent que la prévalence mondiale des cas de myopie chez les enfants et les adolescents est passée de 24 % entre 1990 et 2000 à 36 % en 2020-2023, soit environ 1 enfant ou adolescent sur 3. Pour ces scientifiques, le nombre de jeunes concernés pourrait atteindre 740 millions de cas dans le monde d’ici 2050.

Différentes raisons

Plusieurs facteurs semblent influencer cette tendance à la hausse, comme le sexe (les filles sont plus touchées que les garçons) ou encore l’urbanisation (les zones urbaines sont plus affectées que les zones rurales).

Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 pourrait avoir joué un rôle dans la forte augmentation observée après 2020, suggèrent les chercheurs. « De nouvelles preuves suggèrent une association potentielle entre la pandémie et une détérioration accélérée de la vision chez les jeunes adultes », écrivent-ils.

Des parents pas assez informés

La bonne nouvelle derrière ce constat, c’est que la myopie peut être freinée et corrigée. Deux conditions à cela : la repérer tôt et mettre en place des mesures correctrices tout en changeant quelques mauvaises habitudes.

Encore faudrait-il repérer les signes évocateurs. Car selon les résultats d’une étude menée par l’Ipsos pour le compte de la société Essilor, « 35 % des parents français ne connaissent pas la bonne définition de la myopie et 63 % n’ont jamais entendu parler des solutions pour freiner sa progression. »

Alors comment reconnaître la myopie ? Plusieurs symptômes sont évocateurs :

votre enfant plisse les yeux devant la télévision ;

il regarde de très près les objets qu’il tient en main ;

en classe, il a besoin de se mettre au premier rang pour voir ce qui est écrit au tableau ;

il a souvent mal à la tête en fin de journée.

Par ailleurs, de nos jours, les enfants tendent à devenir myopes plus jeunes qu’auparavant, en raison de notre environnement et de nos modes de vie : manque d’exposition à la lumière naturelle, augmentation des activités en intérieur et une vision de près très sollicitée. Des gestes simples peuvent aider à prévenir la myopie :

Limitez l’usage des écrans

Les écrans peuvent favoriser l’apparition d’une myopie dite « comportementale ». Il est crucial de limiter le temps passé devant les smartphones, tablettes et ordinateurs, en particulier dans des environnements mal éclairés. Pour les tout-petits, il est recommandé d’éviter toute exposition aux écrans avant l’âge de 3 ans.

Adopter la règle du 20-20-20

Pour ceux qui travaillent ou étudient longuement sur écran, les pauses sont primordiales. La règle du 20-20-20 est un excellent moyen de soulager les yeux. Toutes les 20 minutes, accordez-vous une pause de 20 secondes en regardant un point situé à 20 pieds (environ 6 mètres) de distance.

Ne négligez pas les activités en extérieur

La lumière naturelle joue un rôle essentiel dans le développement sain de l’œil. Encouragez les enfants à passer du temps dehors, que ce soit pour jouer, faire du sport ou simplement se promener. Des études ont montré que les activités en plein air réduisent significativement le risque de myopie chez les jeunes.