Nalscue : le spray nasal obtient son AMM

Spray efficace pour pallier en urgence un surdosage aux opioïdes, le Nalscue vient d’obtenir son autorisation de mise sur le marché (AMM). Une annonce publiée ce 8 janvier par l’ANSM.

Ce 8 janvier, l’ANSM a confirmé l’obtention de l’AMM concernant le spray nasal à base de naloxone 0,9 mg / 0,1 ml. Du nom de Nalscue, cette spécialité est utilisée comme traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes.

Cette décision survient un peu moins d’un an et demi après l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU), datée du 27 juillet 2016. Le prix et le taux de remboursement du Nalscue ne sont pas encore connus. Mais « le médicament sera disponible selon de nouvelles dispositions ».

Où trouver le Nalscue ?

Comme auparavant, le Nalscue sera « disponible dans les établissements de santé, les CSAPA* hospitaliers et associatifs, les centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif et les unités sanitaires en milieu pénitentiaire ».

Seul changement, depuis ce lundi 8 janvier, le spray nasal est aussi distribué dans les CAARUD, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

Le 15 ou le 112 restent indispensables

Malgré son efficacité comme traitement d’urgence, le Nalscue « ne se substitue pas aux soins d’urgence dispensés par une structure médicale. Par conséquent, les secours (15 ou 112) doivent être appelés immédiatement et systématiquement ».

*Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie