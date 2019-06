Nausées, vomissements : le Motilium, interdit aux moins de 12 ans

La dompéridone (Motilium et génériques) ne doit désormais plus être prescrite chez les enfants de moins de 12 ans. Ce médicament indiqué pour soulager les nausées et les vomissements n’a en effet pas démontré son efficacité. De plus, il expose à des effets indésirables potentiellement graves.

La dompéridone (Motilium et génériques) est un médicament prescrit en France pour ssoulager les nausées et les vomissements. Désormais il ne devra plus être donné aux enfants de moins de 12 ans. C’est le résultat d’une étude d’efficacité réalisée dans cette population qui a mené l’Agence nationale de Sécurité du médicament (ANSM) a en restreindre l’usage aux adultes et adolescents de plus de 12 ans et pesant plus de 35kg. En effet, l’étude n’a révélé aucune différence avec le placebo. En outre des effets cardiaques rares mais potentiellement graves ont été rapportés.

Rappel du bon usage

– L’ANSM rappelle quelques règles de bon usage pour ce médicament chez l’adulte :

– La dompéridone ne doit être utilisée que pour le soulagement des symptômes de type nausées et vomissements ;

– La dose est limitée à 10 mg jusqu’à 3 fois par jour, avec une dose maximale de 30 mg par jour ;

– La durée de traitement doit être la plus courte possible (pas plus d’une semaine);

– Les médicaments à base de dompéridone sont contre-indiqués notamment en cas d’insuffisance hépatique.