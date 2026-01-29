Nez bouché : les inhalations sont-elles efficaces et sans danger ?

La tête penchée recouverte d’un torchon au-dessus d’un bol fumant… L’inhalation de vapeur est une méthode ancestrale consistant simplement à respirer la vapeur d’eau chaude pour dégager les voies nasales en cas de rhume ou d’infection sinusale. L’air chaud et humide est censé fluidifier le mucus et soulager les symptômes de congestion, facilitant ainsi la respiration.
Pour une inhalation efficace, plusieurs options s’offrent à vous :
L’idéal est de respirer normalement pendant 10 à 15 minutes, en renouvelant l’eau chaude 2 à 3 fois si nécessaire. Une à deux séances quotidiennes sont généralement recommandées, de préférence lorsque les symptômes sont les plus présents.
Soyons clairs : certains pneumologues suggèrent que si l’inhalation peut soulager la congestion nasale, ses effets durent généralement de 20 à 30 minutes. L’humidité peut être bénéfique si vos voies respiratoires sont sèches ou irritées, notamment en hiver lorsque le chauffage intérieur réduit l’humidité à des niveaux inconfortables. Cependant, l’inhalation de vapeur ne guérit pas les infections, n’élimine pas les virus ou les bactéries du système respiratoire et ne réduit pas la durée d’un rhume ou d’une grippe.
Malgré ses bienfaits apparents, l’inhalation de vapeur comporte des risques qui ont conduit les professionnels de santé à modérer leurs recommandations :
L’inhalation de vapeur peut donc apporter un soulagement temporaire à certaines personnes. Mais les bénéfices réels doivent être mis en équilibre avec les risques. Dans le doute, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé qui pourra vous conseiller sur les méthodes les plus adaptées à votre situation particulière.
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Dorothée Duchemin
