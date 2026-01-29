Nez bouché : les inhalations sont-elles efficaces et sans danger ?

Le nez bouché est une gêne que nous avons tous connue. Face à cette situation inconfortable, l'inhalation de vapeur reste une pratique courante. Mais cette méthode traditionnelle est-elle vraiment efficace et sûre ?

La tête penchée recouverte d’un torchon au-dessus d’un bol fumant… L’inhalation de vapeur est une méthode ancestrale consistant simplement à respirer la vapeur d’eau chaude pour dégager les voies nasales en cas de rhume ou d’infection sinusale. L’air chaud et humide est censé fluidifier le mucus et soulager les symptômes de congestion, facilitant ainsi la respiration.

Comment pratiquer l’inhalation en toute sécurité

Pour une inhalation efficace, plusieurs options s’offrent à vous :

un inhalateur à vapeur, disponible en pharmacie ou dans le commerce ;

la méthode traditionnelle consistant à se pencher au-dessus d’un bol d’eau chaude avec une serviette sur la tête.

L’idéal est de respirer normalement pendant 10 à 15 minutes, en renouvelant l’eau chaude 2 à 3 fois si nécessaire. Une à deux séances quotidiennes sont généralement recommandées, de préférence lorsque les symptômes sont les plus présents.

Des bienfaits temporaires

Soyons clairs : certains pneumologues suggèrent que si l’inhalation peut soulager la congestion nasale, ses effets durent généralement de 20 à 30 minutes. L’humidité peut être bénéfique si vos voies respiratoires sont sèches ou irritées, notamment en hiver lorsque le chauffage intérieur réduit l’humidité à des niveaux inconfortables. Cependant, l’inhalation de vapeur ne guérit pas les infections, n’élimine pas les virus ou les bactéries du système respiratoire et ne réduit pas la durée d’un rhume ou d’une grippe.

Les risques à ne pas négliger

Malgré ses bienfaits apparents, l’inhalation de vapeur comporte des risques qui ont conduit les professionnels de santé à modérer leurs recommandations :

l’utilisation d’eau bouillante représente un danger réel de brûlures, particulièrement pour les enfants qui peuvent bouger de manière imprévisible ;

respirer de la vapeur très chaude peut endommager la muqueuse des poumons. Ce risque est particulièrement préoccupant pour les personnes asthmatiques, chez qui cela peut aggraver les symptômes ;

contrairement à une croyance répandue, ajouter des huiles essentielles comme l’eucalyptus n’est pas sans danger. Ces substances hautement concentrées peuvent irriter les voies respiratoires, les yeux, déclencher des réactions allergiques…

L’inhalation de vapeur peut donc apporter un soulagement temporaire à certaines personnes. Mais les bénéfices réels doivent être mis en équilibre avec les risques. Dans le doute, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé qui pourra vous conseiller sur les méthodes les plus adaptées à votre situation particulière.