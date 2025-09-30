Noyades en France : quels sont les facteurs de risque ?

Qui sont les victimes de noyades graves en France ? Dans quelles circonstances surviennent-elles ? Une analyse des enquêtes NOYADES 2018 et 2021, menée par Santé publique France et portant sur près de 2 900 noyades accidentelles survenues en été, apporte des réponses précises et parfois surprenantes.
L’âge semble jouer un rôle non négligeable dans la survenue des noyades. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, les enfants ne sont pas les plus vulnérables. « Les personnes de 65 ans et plus ont trois fois plus de risque que leur noyade soit grave par rapport aux enfants de 0-5 ans », révèle l’étude de Santé publique France. Un constat qui invite à repenser les stratégies de prévention, souvent centrées sur les plus jeunes.
Les hommes sont également plus exposés que les femmes, tout comme les personnes résidant à l’étranger, « qui pourrait s’expliquer en partie par une mauvaise compréhension par les touristes étrangers de la signalétique de sécurité en France », avance Santé publique France.
Autre enseignement : la mer n’est pas le lieu le plus dangereux. Les piscines privées familiales et les cours d’eau ou plans d’eau présentent un risque accru de noyades graves.
Et bien entendu, la surveillance fait toute la différence. Comme on pouvait s’y attendre, les zones de baignade non surveillées ou interdites sont associées à un risque significativement plus élevé de noyades graves, et ce, pour presque toutes les tranches d’âge.
L’analyse révèle des particularités propres à chaque groupe d’âge :
Ces résultats appellent à repenser les stratégies de prévention. Voici quelques recommandations formulées par Santé publique France :
Enfin, face au changement climatique qui allonge les périodes propices à la baignade, l’étude plaide pour un élargissement des périodes de surveillance dans les milieux naturels (plan d’eau, mer…).
Source : Santé publique France - BEH 16 - 30 septembre 2025
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet