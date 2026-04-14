Nutri-Score : faut-il le rendre obligatoire ?

A, B, C, D, E. Le Nutri-Score fait partie du paysage des consommateurs français depuis 2017. Mais il n’est pas encore affiché sur tous les aliments. La faute à quelques résistances, industrielles notamment. Explications.

Pour rappel, le Nutri-Score vise à fournir une information rapide sur la qualité nutritionnelle des aliments aux consommateurs. De quoi les aider et les encourager à comparer les produits pour choisir ceux qui offrent de meilleures garanties nutritionnelles. Mais aussi inciter les fabricants à améliorer la qualité nutritionnelle de ce qu’ils proposent.

Ce logo comporte 5 catégories, de A, correspondant au vert foncé et à la qualité nutritionnelle plus élevée, à E, en orange foncé pour la qualité nutritionnelle la plus faible. L’algorithme classe chaque produit de A à E en fonction de sa teneur en nutriments et aliments à favoriser (fibres, protéines, fruits et légumes, légumes secs) et en nutriments à limiter (calories, acides gras saturés, sucres, sel…).

Sur la base du volontariat

Toutefois, son apposition sur la face avant des emballages repose sur le volontariat des opérateurs économiques. À ce jour, plus de 1 500 marques l’affichent, ce qui représente environ 60 % du marché alimentaire en France. La CLCV, association nationale de défense des consommateurs et usagers vient justement de réaliser une enquête centrée sur la composition et les emballages de 219 biscuits apéritifs : il « est présent sur 68 % des biscuits apéritifs de notre échantillon, rapportent ses représentants. Si ce chiffre est en nette progression par rapport à 2021 (36 %), il reste encore insuffisant, 32 % ne l’affichent toujours pas ».

L’impact du Nutriscore avéré

Instigateur de ce logo nutritionnel, le professeur de nutrition Serge Hercberg (Université » de la Sorbonne – Paris) milite depuis des années pour le rendre obligatoire sur tous les produits. « Comme l’ont montré de nombreux travaux scientifiques (plus de 150 études publiées en Europe) », rappelle-t-il en novembre 2025 dans le texte d’une pétition* qu’il a cosignée, disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

« Le Nutri-Score est un outil de santé publique efficace pour améliorer l’état nutritionnel de la population, contribuant à réduire le risque de maladies chroniques. Les travaux scientifiques accumulés depuis plusieurs années démontrent clairement que le Nutri-Score peut contribuer à réduire le risque des pathologies chroniques qui constituent les enjeux majeurs de santé publique auxquels nous sommes confrontés en France », poursuivent les auteurs.

Des lobbys réfractaires

Ces dernières années, toutes les tentatives, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne – le Nutri-Score est présent dans 5 autres pays – destinées à le rendre obligatoire, se sont soldées par des échecs, sous la pression, selon le Pr Hercberg et ses cosignataires, d’industriels : « certains grands groupes agro-alimentaires refusent de l’afficher sur leurs produits (dont la composition nutritionnelle n’est le plus souvent pas favorable), dénoncent-ils. Cette situation constitue donc une perte de chance pour les citoyens français ». Le rendre obligatoire ? C’est donc tout l’enjeu d’une nouvelle proposition de loi déposée par la députée (Socialistes et apparentés – Rhône) Sandrine Runel, le 27 mars 2026.

* Le texte qui accompagne la pétition est cosigné par Serge Hercberg est Professeur Emérite de Nutrition à l’Université Sorbonne Paris Nord, Stéphane Besançon est directeur ONG Santé Diabète et Professeur associé en global health au Conservatoire National des Arts et Métiers, Chantal Julia est Professeur de Nutrition à l’Université Sorbonne Paris Nord, Mathilde Touvier est directrice de Recherche INSERM, épidémiologiste de la nutrition.