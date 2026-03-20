Nutri-Score : manger sain ne coûte pas forcément plus cher

Contrairement aux idées reçues, les produits bien notés au Nutri-Score ne sont pas systématiquement plus coûteux que ceux moins bien classés. C’est ce qui ressort d’une étude de Santé publique France en partenariat avec l'INRAE.

Manger sainement est-il réservé aux plus aisés ? Une étude menée par Santé publique France en partenariat avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) vient bousculer cette croyance largement répandue. Leur conclusion est formelle : un meilleur Nutri-Score n’est pas synonyme de prix plus élevé.

Lancé en 2017, le Nutri-Score est devenu un repère nutritionnel familier sur nos emballages alimentaires. Ce logo coloré, qui classe les produits de A (vert foncé) à E (orange foncé) selon leur qualité nutritionnelle, vise à faciliter nos choix alimentaires et à encourager les industriels à améliorer leurs recettes.

Pourtant, une idée persistante freine son adoption : les produits bien notés (A et B) seraient vendus à un prix plus élevé que les produits moins bien notés (D ou E).

Une idée persistante mais erronée

Pour explorer le lien entre Nutri-Score et prix des produits, les chercheurs ont analysé 27 955 produits appartenant à 22 catégories et sous-catégories alimentaires, sur une période allant de janvier 2020 à décembre 2023. L’échantillon incluait aussi bien des marques engagées dans la démarche Nutri-Score que des marques n’ayant pas adhéré au système. Car rappelons-le, apposer le Nutri-Score sur un produit demeure au bon vouloir des industriels.

Résultat : l’idée qu’un meilleur Nutri-Score impliquerait automatiquement un prix plus élevé est tout simplement fausse.

Pour certaines catégories de produits, les résultats sont même contre-intuitifs. C’est notamment le cas des yaourts et des sauces pour pâtes, où les produits affichant un Nutri-Score A ou B sont généralement moins chers que ceux notés D ou E.

Pour d’autres catégories comme les pains de mie ou la plupart des pizzas, l’étude ne révèle aucune différence significative de prix selon le Nutri-Score.

L’étude révèle également que « les produits commercialisés par des marques non-engagées dans la démarche Nutri-Score sont, dans la majorité des cas, plus chers que ceux des marques ayant des produits qui affichent le logo ».

Avec 47 % de la population française en surpoids et 17 % en situation d’obésité, « le Nutri-Score permet aux consommateurs d’identifier facilement les produits de meilleure qualité nutritionnelle, qui peuvent, dans certains cas, représenter les alternatives les moins chères, souligne le Dr Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France. Il est important que cette réalité soit connue de tous, et particulièrement des foyers disposant d’un pouvoir d’achat plus faible ».