Nutrition : à quoi sert le fer et quels aliments en contiennent ?

Il ne représenterait que 0,005 % de notre poids corporel. Soit quelques grammes… Pour autant, comme le résume l’Académie nationale de médecine, « le fer est indispensable à la vie. Son métabolisme est finement régulé. Une carence ou un excès de fer peuvent avoir des effets délétères sur les cellules ».
Et pour cause, ce minéral intervient à au moins quatre niveaux centraux :
Contrairement aux idées reçues, les épinards ne représentent pas la source la plus riche en fer. En revanche, misez sur :
Quelques fruits comme le kiwi renferment également du fer. Avec l’avantage pour ce dernier, d’être aussi riche en vitamine C, laquelle optimise l’absorption de ce minéral. A l’inverse, les aliments riches en calcium (fromages, yaourts…) nuisent à celle-ci. Mais comme ils s’avèrent indispensables, pas question de les bouder. Alternez plutôt les repas riches en fer et en calcium. Un dernier point : sachez que les tannins du café et du thé tendent aussi à contrecarrer l’assimilation du fer. Une bonne raison de les consommer plutôt à distance des repas.
Source : Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine – Anses- Les secrets de la miconutrition, du Dr Bertrand Guérineau, Albin Michel Editeur - Les échos de la micronutrition n°40 : boostez vos défenses, des solutions naturelles, Institut européen de Diététique et Micronutrition (IEDM)
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
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