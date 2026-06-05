Accueil » Médecine » orthopédie » Rupture du tendon d’Achille : quelle prise en charge ?
Une douleur aiguë à l’arrière de la cheville, lors d’un effort plus ou moins important… La rupture du tendon d’Achille est souvent décrite comme un coup de fouet violent, qui entraîne sur le moment une incapacité de marcher. « Mais ultérieurement, la douleur aiguë diminue, de même que l’impotence fonctionnelle. Cela peut faire retarder la consultation et aboutir à un diagnostic tardif », prévient l’Association française de Chirurgie du Pied (AFCP). La marche redevient possible mais sans le déroulé du pas. Dans tous les cas – au-delà de la douleur qui doit entraîner une consultation – l’un des marqueurs de cette rupture […]
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