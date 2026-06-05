Pourquoi est-il primordial de stimuler vos muscles à tout âge ?

Le muscle est un organe majeur à tous les âges de la vie, bien au-delà des fonctions motrices. Il interagit avec d’autres organes et joue un rôle transversal majeur. Un muscle en bonne santé lutte contre les maladies cardiovasculaires et respiratoires chroniques, les maladies métaboliques (obésité, diabète), les troubles anxieux et dépressifs, les récidives de cancer, le risque de chute, la perte d’autonomie, les maladies neurodégénératives…. Malgré cela, le muscle reste un organe de salles de sport, laissé pour compte dans les cabinets médicaux et les bilans de santé. Entretien avec le Pr. Fabrice Chrétien, directeur de la stratégie scientifique de […]
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