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Pourquoi est-il primordial de stimuler vos muscles à tout âge ?

05 juin 2026

Le 2 juin 2026 se sont tenues les 2ème Assises du muscle, au ministère de la Santé, organisées par l’Institut de myologie, centre d’expertise sur le muscle, et l’AFM-Téléthon. Objectif : faire reconnaître le muscle comme enjeu de santé publique et inscrire la santé musculaire au cœur des politiques publiques.

Le muscle est un organe majeur à tous les âges de la vie, bien au-delà des fonctions motrices. Il interagit avec d’autres organes et joue un rôle transversal majeur. Un muscle en bonne santé lutte contre les maladies cardiovasculaires et respiratoires chroniques, les maladies métaboliques (obésité, diabète), les troubles anxieux et dépressifs, les récidives de cancer, le risque de chute, la perte d’autonomie, les maladies neurodégénératives…. Malgré cela, le muscle reste un organe de salles de sport, laissé pour compte dans les cabinets médicaux et les bilans de santé. Entretien avec le Pr. Fabrice Chrétien, directeur de la stratégie scientifique de […]

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