Nutrition : c’est quoi un bon goûter ? (Vidéo)

03 septembre 2025

Pour les enfants, qui se dépensent beaucoup dans la journée, le goûter est une collation importante qui leur permettra de tenir jusqu’au dîner. Cependant, il est souvent réduit à des biscuits trop gras et trop sucrés. Comment proposer un goûter à la fois gourmand et équilibré à son enfant ? Réponse avec Delphine Caillon-Loger, diététicienne-nutritionniste à Nantes (Loire-Atlantique).

Delphine Caillon-Loger est formatrice et conférencière. Elle anime des ateliers santé & alimentation en entreprise (https://www.histoiredediet.com/)

