Nutrition : les bons et mauvais points du café

On lui prête de nombreux bienfaits comme autant de travers… Comment doit-on considérer le café, boisson populaire par excellence ? Etat des lieux entre bons et mauvais points.

Le café fait partie des boissons-plaisirs, avec ses qualités et ses défauts. Une façon de dire qu’il ne convient pas – pour une personne en bonne santé, de l’éviter à tout prix, pas plus que de « le considérer comme un aliment-médicament (un alicament) », précise Nicolas Aubineau, diététicien nutritionniste. Autrement dit, comme la solution à bien des problèmes.

Ses qualités. « Le plaisir en bouche et l’aspect gourmand donc pour les personnes qui l’apprécient », sourit le spécialiste. Et d’ajouter sur un plan davantage santé, « l’effet antioxydant à faibles doses ». Lequel se caractérise notamment par « un ralentissement du vieillissement cellulaire » et plusieurs effets :

une protection hépatique ;

sur les cellules du cerveau, comme l’a montré une étude de l’Inserm en 2022, selon laquelle « la consommation régulière de caféine modifie durablement le fonctionnement moléculaire des cellules de l’hippocampe, siège de la mémoire dans le cerveau ». Cela se traduit ainsi « par une plus grande plasticité neuronale, susceptible de faciliter les apprentissages et d’améliorer la mémoire».

un effet protecteur contre la maladie d’Alzheimer : « plusieurs études ont déjà suggéré qu’une consommation régulière et modérée de caféine (ce qui correspond à une consommation de 2 à 4 tasses de café par jour) pouvait ralentir le déclin cognitif lié au vieillissement et le risque de développer la maladie d’Alzheimer », écrivait l’Inserm en 2024. L’institut annonçait alors un essai clinique de phase 3 afin d’évaluer l’effet de la caféine sur les fonctions cognitives de patients atteints de formes précoces à modérées de la maladie d’Alzheimer.

Sans oublier bien sûr, le fait que la caféine tend à accroître la vigilance et la concentration dans les heures qui suivent sa consommation.

Ses défauts ? « Comme c’est le cas pour tout aliment », reprend Nicolas Aubineau, ils apparaissent bien souvent en fonction de la quantité absorbée. « Les préconisations portent sur environ 400mg de caféine par jour, soit 4 tasses d’un café filtre », rappelle-t-il. Au-delà, chez certaines personnes, il peut y avoir des effets :

sur le sommeil avec des problèmes d’endormissement et/ou d’insomnies ;

sur la pression artérielle au point de conduire à une tachycardie ;

sur la thermorégulation : « lors d’un effort physique long en période de chaleur, elle diminue les capacités de thermorégulation ce qui empêche le corps de se refroidir», explique l’Anses.

La quête du bon équilibre

Résultat, le bon équilibre passe par :

une modération au niveau de la consommation de boissons caféinées. Car la caféine est aussi présente dans certains sodas ;

le fait de ne pas associer alcool et caféine, ce qui renvoie au risque de tachycardie.

Un dernier conseil de Nicolas Aubineau : « si vous ressentez certains méfaits associés à la consommation de café, commencez par diminuer les doses de façon progressive. Plutôt que d’arrêter totalement d’en consommer ».