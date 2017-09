Nutrition : un nouveau logo débarque au printemps

Connaître la qualité nutritionnelle des aliments afin de manger équilibré. Pour accompagner les Français dans cette démarche, le nouveau logo « Nutri-score » devrait apparaître sur les emballages dans les mois à venir. Une mesure dévoilée ce 15 mars par le ministère en charge de la santé.

Pas facile de se repérer sur les packagings alimentaires. Pourtant, connaître la qualité nutritionnelle des aliments s’avère indispensable afin d’améliorer l’équilibre dans l’assiette. Un enjeu intégré dans la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Et ce en « recommandant un système d’étiquetage nutritionnel pour faciliter le choix du consommateur », déclare Marisol Touraine ce 15 mars, à l’occasion de l’annonce du choix du logo choisi pour figurer sur les emballages d’aliments.

Des chiffres ou des lettres ?

Du nom de Nutri-score, ce logo s’est avéré plus efficace comparé à 4 concurrents : NutriCouleurs, Nutrimark, NutriRepères et SENS. Il fonctionne en classant les aliments de la catégorie A jusqu’à E selon la qualité nutritionnelle, A pour le meilleur et E pour le moins bon. Pour prouver son efficacité, des scientifiques de l’Université de Grenoble ont étudié en situation réelle l’impact de ces différents tests sur le processus d’achat en supermarchés.

Débutée en septembre 2016, l’expérience a été menée dans 60 supermarchés situés dans 4 régions de France, pendant 10 semaines. L’objectif était alors de prouver l’efficacité de l’étiquetage nutritionnel pour orienter l’achat vers des produits équilibrés, tous logos confondus. Seconde étape, la comparaison entre les logos, effectuée auprès de 809 volontaires, du 21 novembre au 12 décembre 2016. Tous ont été répartis en 5 groupes (1 par système d’étiquetage) et 2 groupes témoins. Au total, 51 sessions d’achat d’une durée de 1h30 chacune ont été réalisées. Chaque participant devait « constituer un panier pour 48 heures de consommation du ménage ».

L’impact des lettres associées aux couleurs du logo Nutri-score s’avère nettement plus efficace que les seules couleurs ou les diagrammes. De quoi orienter la politique nutritionnelle à venir pour limiter le fléau de la malnutrition, et plus précisément l’incidence du surpoids, de l’obésité, des troubles métaboliques (diabète, cancers…), des maladies cardiovasculaires et des inégalités sociales creusées par la malbouffe.

A noter : cette mesure fera l’objet d’un arrêté en avril. Pour les acteurs de l’agroalimentaire, son application relève de la recommandation et non de l’obligation.