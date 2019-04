Une nouvelle étude de l’Organisation mondiale de la Santé/Europe confirme les bienfaits de l’allaitement dans la prévention de l’obésité. Précisions.

Dans une étude publiée ce 30 avril, l’OMS/Europe confirme que malgré les efforts de prévention, l’obésité infantile continue de prendre de l’ampleur sur le Vieux Continent. Parmi les 13,7 millions d’enfants scolarisés des 21 pays de la région Europe, âgés de 6 à 9 ans, 400 000 souffrent d’obésité sévère.

Et dans un second travail, l’OMS rapporte le pouvoir protecteur du lait maternel contre le risque d’obésité chez l’enfant et l’adolescent. « Les bébés qui n’ont jamais été allaités, ou très peu, présentent un sur-risque de devenir obèses en grandissant. »

L’allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois

Et le lait maternel est d’autant plus bénéfique que l’allaitement est long. Pour rappel, l’OMS recommande de nourrir exclusivement l’enfant au sein pendant ses 6 premiers mois de vie pour un bénéfice maximal. Et jusqu’à ses deux ans, l’allaitement peut être maintenu en complément d’une alimentation équilibrée.

Dans la région Europe, 77% des nourrissons sont allaités. Mais en Irlande, 46% des petits n’ont jamais été nourris au sein. Cette donnée s’établit à 38% en France et 35% à Malte. Seuls 4 pays sur 12 ont une incidence de l’allaitement exclusif égale ou supérieure à 25% : la Tadjikistan, le Turkménistan, le Kazakhstan et la Géorgie.

« Agir contre l’obésité infantile améliorera à terme la santé des jeunes mais aussi les systèmes de santé des pays », note le Dr Bente Mikkelsen, directrice de la Division des maladies non transmissibles et de la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie. « Nous devons promouvoir les bienfaits de l’allaitement à travers tout le continent. »

A noter : l’obésité expose les jeunes à de graves complications cardiovasculaires et métaboliques comme le diabète.