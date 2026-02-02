Organes inversés : quelle est cette mutation génétique avec laquelle vivait Catherine O’Hara ?

Rendue célèbre pour son rôle de la mère de Kevin dans la saga « Maman, j’ai raté l’avion », l’actrice américaine Catherine O'Hara, est décédée le 30 janvier à l'âge de 71 ans, des suites d'une « brève maladie », selon le communiqué diffusé par son agent. En 2020, l'actrice avait révélé vivre avec une particularité anatomique rare, une inversion des organes nommée dextrocardie avec situs inversus.

Catherine O’Hara, actrice vue dans « Maman j’ai raté l’avion » ou encore « Beetlejuice », était porteuse d’une condition génétique rare qui touche environ 1 personne sur 10 000, la dextrocardie avec situs inversus. Cette anomalie se caractérise par un positionnement inversé des organes dans la poitrine et l’abdomen, créant en quelque sorte une image miroir de l’anatomie humaine normale. Concrètement, chez les personnes touchées, l’atrium gauche du cœur peut se trouver du côté droit de la poitrine. Dans l’abdomen, le foie et la vésicule biliaire vont être situés du côté gauche. L’estomac et la rate se trouvent, quant à eux, à droite.

Une condition souvent asymptomatique

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le situs inversus n’entraîne généralement pas de symptômes. Bien que les organes soient inversés, ils restent fonctionnels dans la plupart des cas. De nombreuses personnes vivent toute leur vie sans savoir qu’elles présentent cette particularité anatomique, celle-ci étant souvent découverte fortuitement lors d’examens médicaux. C’est d’ailleurs lors d’un dépistage de la tuberculose réalisé il y a 20 ans, que l’actrice américaine a découvert sa « particularité ».

Des origines génétiques

Selon la Cleveland Clinic aux Etats-Unis, le situs inversus résulte d’une mutation génétique affectant un ou plusieurs des nombreux gènes impliqués dans le développement de l’asymétrie droite-gauche durant la vie embryonnaire.

Cette mutation génétique se transmet selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent transmettre un gène muté pour que leur enfant hérite de cette condition.

Une vie normale malgré l’inversion

La plupart des personnes atteintes peuvent mener une vie parfaitement normale et avoir une espérance de vie identique à celle de la population générale. En revanche, si vous vous savez porteur, il est important d’en informer les professionnels de santé. En effet, une anatomie inversée peut compliquer le diagnostic de certaines maladies (comme une appendicite par exemple).