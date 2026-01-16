Otospongiose : quelle est cette maladie dont souffre Valérie Bénaïm et qui conduit à la surdité ?

Mercredi 14 janvier sur W9, la chroniqueuse Valérie Bénaïm est revenue sur la maladie dont elle souffre, l’otospongiose. Quelle est cette maladie qui touche principalement les femmes, et qui mène progressivement à la surdité ?

« J’ai encore des vertiges. Malheureusement, j’ai fait un rejet de l’implant qu’on m’a posé, ce qui a entraîné la formation d’un kyste et une inflammation dans ma tête depuis un an. Je vais garder des séquelles. » C’est les larmes aux yeux que la chroniqueuse Valérie Bénaïm a partagé son combat contre l’otospongiose mercredi 14 janvier, sur la chaîne W9, dans l’émission « Prime des Vérités ».

Ce témoignage a permis de braquer les projecteurs sur cette pathologie dégénérative peu connue du grand public, qui affecte pourtant 2 à 3 personnes sur 1 000 en France.

Qu’est-ce que l’otospongiose ?

L’otospongiose est une maladie insidieuse qui touche les os de l’oreille et conduit, sans intervention médicale, à une forme de surdité. Son mécanisme est particulier : elle provoque l’accumulation d’os de mauvaise qualité dans l’oreille, formant ce qu’on appelle des « foyers otospongieux ».

Ces foyers se développent généralement autour de l’étrier, l’un des trois osselets de l’oreille moyenne. Le résultat est une ankylose (un blocage) de l’étrier, qui ne peut plus vibrer correctement pour transmettre les sons, entraînant ainsi une surdité progressive.

Qui est concerné ?

Cette maladie se manifeste généralement à l’âge adulte et présente des caractéristiques épidémiologiques spécifiques : les femmes sont les plus touchées. Le système hormonal jouerait un rôle dans son développement, expliquant la prédominance féminine. Et dans la moitié des cas, l’otospongiose est d’origine familiale.

Quels signes doivent alerter ?

La perte auditive associée à l’otospongiose évolue lentement, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes tardent à consulter, attribuant souvent leur baisse d’audition au vieillissement naturel. Mais trois symptômes sont évocateurs :

des acouphènes dans 30 à 80 % des cas ;

dans 30 à 80 % des cas ; une perte auditive progressive , généralement dans les deux oreilles ;

, généralement dans les deux oreilles ; des vertiges dans 10 à 20 % des cas, comme en témoigne Valérie Bénaïm.

Quelles solutions pour les patients ?

Une fois le diagnostic posé (qui passe par un examen audiométrique et une imagerie médicale), trois approches thérapeutiques sont proposées :

un traitement médicamenteux à base de fluor peut ralentir le développement de la maladie ;

à base de fluor peut ralentir le développement de la maladie ; une intervention chirurgicale , qui consiste à remplacer l’étrier défectueux par un piston. Cette opération ne supprime pas le foyer otospongieux mais vise à restaurer la transmission du son ;

, qui consiste à remplacer l’étrier défectueux par un piston. Cette opération ne supprime pas le foyer otospongieux mais vise à restaurer la transmission du son ; l’appareillage auditif.

L’importance d’un dépistage précoce

Les spécialistes sont unanimes : plus le diagnostic est posé tôt, meilleures sont les chances de préserver l’audition. Si vous constatez une baisse progressive de votre audition, particulièrement si d’autres membres de votre famille ont souffert de problèmes similaires, n’hésitez pas à consulter un ORL.