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Padel ou pickleball : quelles différences ?

03 avril 2026

Si le padel apparaît de plus en plus ancré en France, son petit frère, le pickleball en est au stade de l’émergence. Vous hésitez entre ces deux disciplines de raquette ? Etat des lieux de leurs différences et autres points de vigilance en termes de santé.

Affiliés à la Fédération française de tennis (FFT), le padel et le pickleball constituent deux sports ludiques et relativement simples d’accès. Tous deux permettent de travailler le cardio, la coordination, la motricité. Sans oublier bien sûr le fait de favoriser du lien social, étant donné – même si le pickleball peut aussi se jouer en simple – qu’ils se pratiquent en double.

Quelles différences ?

Au-delà de ces caractéristiques communes, les deux disciplines se définissent aussi par leurs différences, au niveau principalement :

  • de l’aire de jeu : plus grande au padel (10x20m) qu’au pickleball (6,1×13.41m). Mais surtout dans le premier cas, elle est entourée d’une paroi vitrée et grillagée par endroits avec laquelle il est possible de jouer. Un peu à l’image du squash ;
  • du matériel : une raquette perforée du côté du padel alors que celle du pickleball est pleine. Quant à la balle, elle est pleine – et semblable à celle du tennis – au padel alors que celle de pickleball est perforée et en plastique dur ;
  • des règles : le tracé de pickleball est caractérisé par la présence d’une zone de « non-volée » d’environ 2 mètres de part et d’autre du filet. Comme son nom l’indique, interdiction formelle de s’y trouver pour effectuer une volée ! Il est seulement possible d’y jouer une balle qui y a préalablement rebondi, ce qui au passage adoucit en quelque sorte les échanges et contribue à niveler le jeu. Dans le même esprit, après un service, la balle doit rebondir au moins une fois de chaque côté du terrain, avant que les joueurs n’aient le droit d’effectuer des volées. Le service-volée est donc interdit, ce qui n’est pas le cas au padel où le tracé est semblable à celui du tennis à l’exception de la zone de double, absente.

Coude et genou côté padel

Du côté de la santé, il est communément observé qu’à mesure où un sport gagne en popularité, il s’ensuit une augmentation linéaire du nombre de blessures. Lesquelles commencent à être très étudiées parmi les joueurs et joueuses de padel. Avec un point très sensible : le coude. Il s’agit de la région anatomique la plus fréquemment touchée, suivie du genou, de l’épaule et du bas du dos, à en croire la littérature scientifique qui met en avant des blessures le plus souvent tendineuses et musculaires.

Le pickleball, plus soft ?

Au pickleball, discipline sans doute moins traumatisante que le padel, selon une littérature cette fois très émergente, les élongations seraient les plus rapportées. Une façon de rappeler dans un cas comme dans l’autre, l’importance de ne pas négliger l’échauffement. Aux niveaux cardio et articulaire.

  • Source : FFT - Azar FM, Lamplot JD, Bernholt DL, Spence DD. Pickleball: A Standard Review of Injury Prevalence and Prevention in a Rapidly Growing Sport. J Am Acad Orthop Surg. 2024 Nov 15;32(22):e1130-e1141. - Dahmen J, Emanuel KS, Fontanellas-Fes A, Verhagen E, Kerkhoffs GMMJ, Pluim BM. Incidence, prevalence and nature of injuries in padel: a systematic review. BMJ Open Sport Exerc Med. 2023 Jun 14;9(2):e001607.

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

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