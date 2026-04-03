Padel ou pickleball : quelles différences ?

Affiliés à la Fédération française de tennis (FFT), le padel et le pickleball constituent deux sports ludiques et relativement simples d’accès. Tous deux permettent de travailler le cardio, la coordination, la motricité. Sans oublier bien sûr le fait de favoriser du lien social, étant donné – même si le pickleball peut aussi se jouer en simple – qu’ils se pratiquent en double.
Au-delà de ces caractéristiques communes, les deux disciplines se définissent aussi par leurs différences, au niveau principalement :
Du côté de la santé, il est communément observé qu’à mesure où un sport gagne en popularité, il s’ensuit une augmentation linéaire du nombre de blessures. Lesquelles commencent à être très étudiées parmi les joueurs et joueuses de padel. Avec un point très sensible : le coude. Il s’agit de la région anatomique la plus fréquemment touchée, suivie du genou, de l’épaule et du bas du dos, à en croire la littérature scientifique qui met en avant des blessures le plus souvent tendineuses et musculaires.
Au pickleball, discipline sans doute moins traumatisante que le padel, selon une littérature cette fois très émergente, les élongations seraient les plus rapportées. Une façon de rappeler dans un cas comme dans l’autre, l’importance de ne pas négliger l’échauffement. Aux niveaux cardio et articulaire.
Source : FFT - Azar FM, Lamplot JD, Bernholt DL, Spence DD. Pickleball: A Standard Review of Injury Prevalence and Prevention in a Rapidly Growing Sport. J Am Acad Orthop Surg. 2024 Nov 15;32(22):e1130-e1141. - Dahmen J, Emanuel KS, Fontanellas-Fes A, Verhagen E, Kerkhoffs GMMJ, Pluim BM. Incidence, prevalence and nature of injuries in padel: a systematic review. BMJ Open Sport Exerc Med. 2023 Jun 14;9(2):e001607.
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
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