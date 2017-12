Pain d’épices : doux et raffiné !

Connu pour son moelleux et sa douce saveur de miel, le pain d’épices arrive en cuisine en période de Noël. Dégusté au goûter ou au petit-déjeuner en version sucrée, ou bien associé à du salé (foie gras, fromage…), cette recette ravit les papilles des petits et des grands. Rendez-vous sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr pour l’apprécier à sa juste valeur !

Une tranche de pain d’épices et un verre de lait… voilà un petit-déjeuner ou un goûter qui traverse les générations. Et à la table de Noël, de fines tranches de pain d’épices servent de canapé aux tranches de foie gras. Et pourquoi pas avec un tartare de coquilles Saint Jacques ou une simple tartine de fromage frais et ciboulette, avec une pointe de crème de balsamique pour relever le côté sucré du miel et épicé du clou de girofle, de la cannelle et du gingembre.

Consistant et sucré, le pain d’épices est nourrissant ! Pour autant, ce petit plaisir est raisonnable sur le plan nutritionnel. Dans 100 grammes, on trouve 320 kilos calories. Une même portion contient 70 grammes de glucides, 3 grammes de protéines et 3,1 grammes de lipides. Mais aussi 20 grammes d’eau et 2 grammes de fibres. Son avantage comparé aux autres gâteaux ou confiseries plus riches en beurre et/ou en chocolat par exemple ? Il comprend bien moins de lipides, et plus de glucides lents que de sucres rapides.

Le bienfait des épices ?

La cannelle est efficace dans la régulation de la glycémie, mais aussi connue pour ses propriétés antibactériennes, antiseptiques et antispasmodiques.

Le clou de girofle, a, lui aussi beaucoup de bienfaits : bactéricide, fongicide, anti-inflammatoire, antiseptique, anesthésiant local. Il participe à la lutte contre les caillots sanguins, renforce les défenses immunitaires, facilite la digestion et limite les ballonnements.

Le gingembre, lui, agit comme un puissant anti-inflammatoire, un tonifiant et un anti-nauséeux.

Enfin, la muscade diminue la fatigue nerveuse et stimule la digestion, tout comme l’anis vert, plante contenue dans le pain d’épices.

