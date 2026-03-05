Generic selectors
Panne d’érection : quand faut-il s’inquiéter ?

05 mars 2026

Une panne d’érection peut arriver à tous les hommes, quel que soit leur âge. Fatigue, stress, consommation d’alcool ou anxiété peuvent suffire à perturber momentanément ce mécanisme physiologique.

L’érection repose sur un mécanisme complexe impliquant le cerveau, les nerfs, les hormones et les vaisseaux sanguins. Il suffit qu’un de ces éléments soit momentanément perturbé pour qu’une difficulté apparaisse.

Quand parle-t-on de dysfonction érectile ?

En réalité, on n’évoque une réelle dysfonction érectile que lorsque les difficultés à obtenir ou maintenir une érection sont répétées et persistent depuis plusieurs mois. C’est la durée et la répétition qui doivent alerter.

Les causes peuvent être psychologiques (stress, anxiété de performance, dépression, difficultés relationnelles), mais aussi physiques. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension, le tabagisme ou certains médicaments figurent parmi les causes fréquentes. La dysfonction érectile peut d’ailleurs être un signe précoce de problème cardiovasculaire.

Quand consulter ?

Il est conseillé de consulter si les difficultés deviennent régulières, durent dans le temps ou entraînent une souffrance personnelle ou dans le couple. Une consultation est particulièrement nécessaire en cas de facteurs de risque comme le diabète, l’hypertension ou le surpoids.

Que faire ?

En cas de panne ponctuelle, surtout ne pas dramatiser car l’anxiété peut entretenir un cercle vicieux. En parler avec son ou sa partenaire aide souvent à diminuer la pression. Et sur le long terme, une bonne hygiène de vie améliore généralement la fonction érectile.

  • Source : Ameli.fr, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

