La dysfonction érectile touche aussi les hommes jeunes

La dysfonction érectile est souvent perçue comme un problème concernant les hommes âgés. Cependant, elle n’épargne pas non plus les jeunes adultes, parfois dès la vingtaine.

Si les causes organiques de la dysfonction érectile sont bien moins fréquentes chez les hommes jeunes, elles peuvent néanmoins survenir précocement. C’est le cas de certains troubles comme la maladie de Lapeyronie, des traumatismes ou des troubles neurologiques.

Le tabagisme, la consommation excessive d’alcool et un mode de vie sédentaire sont des facteurs de risque connus. Ces habitudes affectent la circulation sanguine, essentielle pour une fonction érectile normale. De plus, l’obésité, souvent associée à ces comportements, est un facteur de risque supplémentaire. Ces causes sont plus fréquentes et souvent combinées chez les hommes jeunes.

Autre facteur impliqué : le stress. Lié aux études, à la carrière ou aux relations personnelles, il peut altérer la fonction érectile. L’anxiété de performance quant à elle, notamment lors de l’acte sexuel, créé souvent un cercle vicieux. La dépression de son côté diminue le désir sexuel et peut affecter la fonction érectile.

Certains médicaments aussi, notamment les antidépresseurs, peuvent induire une dysfonction sexuelle, parfois persistante même après l’arrêt du traitement. Les troubles hormonaux, tels qu’une faible production de testostérone ou des déséquilibres thyroïdiens, peuvent également être en cause.

La pornographie, délétère pour la fonction érectile

Enfin, l’accès facile à la pornographie en ligne contribue fortement à ces troubles. Les hommes jeunes qui consomment régulièrement de la pornographie peuvent développer une dysfonction érectile induite par la pornographie. Ils éprouvent alors des difficultés à maintenir une érection avec un partenaire réel, alors qu’ils n’ont aucun problème en se masturbant devant un écran.

Si vous êtes concerné, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour identifier les causes sous-jacentes. Les traitements varient en fonction de l’origine du problème : changement de mode de vie, thérapie, médicaments ou chirurgie.