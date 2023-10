Papillomavirus : des virus fréquents, potentiellement dangereux, mais contre lesquels on peut agir

Chaque année en France, les papillomavirus humains sont responsables de 6 300 nouveaux cas de cancers ano-génitaux et ORL. Appelés également HPV, ces virus se transmettent chez les hommes et chez les femmes. Des infections qui dans la majorité du temps disparaissent spontanément mais qui peuvent également persister puis entrainer des lésions précancéreuses et des cancers. Elles sont pourtant évitables grâce à la prévention. Explications.

Zoom sur les HPV

« Les Human papillomavirus (HPV) sont une famille de virus qui comporte plus de 200 types de virus. Une partie de ces virus peut être à l’origine d’infections pouvant évoluer en cancers », explique le Pr Philippe Descamps, gynécologue et chef de service au CHU d’Angers. Les HPV sont connus pour être particulièrement contagieux. « Ces virus se transmettent au cours d’un contact intime, avec ou sans pénétration. »

Comme le précise notre spécialiste, « 70% à 80% des hommes et des femmes rencontreront au moins un HPV au cours de leur vie. Il y a les HPV non oncogènes qui vont donner des verrues génitales, qui sont souvent récidivantes, avec un traitement douloureux et un impact psychologique majeur mais qui ne peuvent pas évoluer en cancer. Et il y a aussi les HPV dits oncogènes, qui chez les femmes peuvent entraîner des dysplasies. Il s’agit d’une transformation des tissus qui peut aboutir à un cancer. Toujours chez les femmes, ces HPV peuvent par ailleurs être à l’origine de tumeurs de la vulve, du vagin, de l’anus ainsi que de la bouche et de la gorge ». Les hommes sont directement concernés par les HPV. Ils sont à risque de développer des cancers de la bouche, de la gorge, de l’anus et du pénis. Des tumeurs qui malheureusement ne sont pas dépistables. D’autre part, les hommes sont également porteurs et donc contaminateurs. Hommes et femmes confondus, les HPV sont responsables chaque année en France de 6 300 nouveaux cas de cancers ano-génitaux et ORL.

HPV : quelle prévention ?

Concernant le cancer du col de l’utérus, la prévention passe par la réalisation d’un examen gynécologique appelé frottis qui consiste à prélever des cellules endocervicales. Cet examen de dépistage doit être effectué à 25, 26 et 29 ans, puis tous les 5 ans.

De manière générale pour se protéger des infections à HPV, le Pr Phillipe Descamps rappelle l’importance de la vaccination. « La recommandation est de vacciner les filles et les garçons de 11 à 19 ans. L’objectif de la vaccination est de prévenir l’apparition des cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin et de l’anus. ». Et enfin, la prévention repose sur le port du préservatif. Celui-ci ne protège que partiellement contre l’infection à papillomavirus car il ne couvre pas l’intégralité des parties génitales. Toutefois, il reste le moyen le plus efficace pour protéger des autres IST.

Qui peut prescrire et vacciner contre les HPV ?

En plus des médecins, aujourd’hui les sage-femmes et les pharmaciens sont habilités à prescrire et à vacciner contre les HPV.