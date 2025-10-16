Personnes âgées : le yoga permet-il d’éviter les chutes ?

Alors que l’exercice physique est encouragé chez les seniors dans le but de réduire le risque de chute, des chercheurs ont voulu savoir si un type de yoga très populaire pouvait à lui seul limiter ces incidents. Surprise : c’est tout l’inverse, avec 33 % de chutes en plus ! L’hypothèse des chercheurs : les pratiquants ont tellement gagné en confiance qu’ils se sont permis beaucoup plus de choses alors qu’ils auraient dû rester prudents.

Les exercices physiques ciblant l’équilibre et la force ont démontré leur efficacité pour prévenir les chutes. Le yoga peut améliorer l’équilibre et la mobilité des personnes âgées, mais son impact spécifique sur la survenue de ces accidents n’a pas été rigoureusement évalué. Les résultats d’une grande étude australienne de l’Université de Sydney, inattendus, suggèrent que le yoga Iyengar, largement populaire en Australie et dans de nombreux autres pays, ne peut pas spécifiquement être recommandé pour prévenir les chutes, ou alors uniquement avec de grandes précautions et en complément d’exercices d’équilibration.

De nombreux cours de « yoga pour seniors » ou « yoga des aînés » utilisent le yoga Iyengar pour maintenir souplesse, force, mobilité et équilibre. Cette méthode met l’accent sur l’alignement du corps, l’usage de supports (chaise, sangles, blocs, couvertures) pour adapter la pratique au niveau individuel.

Le yoga Iyengar augmenterait d’un tiers le risque de chutes

Publiée dans The Lancet Healthy Longevity, l’étude a évalué un programme d’exercices basé sur le yoga Iyengar dans le cadre d’un essai impliquant 700 participants âgés de 60 ans et plus. « Aucune étude n’avait évalué spécifiquement le yoga comme stratégie de prévention des chutes », explique la Pre Anne Tiedemann de l’Institut pour la santé musculosquelettique à l’Université de Sydney – Sydney Local Health District (Australie). « Nous voulions combler cette lacune et tester l’idée que le yoga pourrait améliorer l’équilibre et donc prévenir les chutes. Mais nos résultats ont montré le contraire », ajoute-t-elle.

Les participants n’ayant pas l’habitude de pratiquer le yoga ont été recrutés et répartis en deux groupes égaux et assignés au hasard à un programme d’exercices Iyengar dirigé en ligne par un instructeur ou à un programme de relaxation assise en autonomie. Le programme a duré 12 mois. Au final, l’intervention a amélioré le nombre d’heures d’activité physique hebdomadaires, la confiance en l’équilibre. Mais sur les 12 mois, le groupe yoga a présenté 33 % de chutes en plus par rapport au groupe contrôle, sans augmentation cependant des chutes entraînant des blessures.

Les seniors les plus téméraires sont aussi les plus à risque

L’intervention a semblé augmenter le risque chez certains participants : ceux qui n’avaient jamais chuté, ceux très actifs et ceux se jugeant ayant un bon ou excellent équilibre. La Pre Tiedemann l’explique ainsi : « les participants au yoga Iyengar ont gagné en confiance et se sont lancés dans des activités qu’ils n’auraient pas faites autrement. De plus, la pratique de positions fixes plutôt que de transitions entre postures pourrait être moins efficace pour améliorer l’équilibre fonctionnel. »

Les cours « en visio » sont-ils si efficaces qu’en présentiel ?

Le suivi des cours en ligne plutôt qu’en présentiel pourrait également avoir influencé les résultats. Comme le souligne la première auteure de l’étude, la Dre Juliana Oliviera, « le confinement lié au COVID-19 a imposé cette adaptation. Pour cette raison, les instructeurs ont souvent privilégié la sécurité au détriment d’exercices plus exigeants, ce qui a pu limiter les progrès et la maîtrise des postures d’équilibre. »

Quoi qu’il en soit, le programme fondé sur le yoga Iyengar ne devrait pas être recommandé dans sa forme actuelle pour prévenir les chutes. Des versions adaptées, intégrant des stratégies d’équilibre dynamique et de prévention, méritent en revanche d’être explorées, suggèrent les auteurs. En France, le Ministère de la santé précise que le renforcement musculaire peut réduire le taux de chutes chez les personnes âgées, y compris chez les plus de 75 ans qui sont à plus haut risque.

Ne pas balayer pour autant les vertus du yoga

Malgré l’augmentation des chutes, le programme a été bien reçu et a eu des effets positifs sur d’autres aspects de la santé et du bien-être : les yogis (pratiquants masculins du yoga) et yoginis (les femmes) ont amélioré leur force et leur confiance dans des gestes quotidiens comme se relever du sol ou monter des escaliers.

En Australie comme ailleurs, les chutes représentent un enjeu majeur pour les personnes âgés. En France, environ une personne sur trois de plus de 65 ans chute chaque année, et une personne sur deux après 80 ans.