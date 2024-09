Yoga ou renforcement musculaire : deux options contre l’incontinence urinaire

Le yoga est bénéfique pour le corps et l’esprit. Dans l’incontinence urinaire féminine, il aide à renforcer le plancher pelvien. Toutefois, pour celles qui ne sont pas intéressées par le yoga, des exercices physiques généraux d’étirement et de renforcement musculaire s’avèrent tout aussi efficaces. C'est ce que montre une première étude parue dans les Annals of Internal Medicine.

En France, la pratique du yoga a plus que triplé au cours des dix dernières années. En 2021, 10,7 millions de Français, dont 31 % d’hommes, l’ont pratiqué au cours des trois dernières années et 52 % sont des assidus, sur leur tapis chaque semaine. Outre le bien-être mental qu’il apporte, l’intérêt « santé » du yoga est multiple. Il est recommandé pour traiter ou prévenir des problèmes de santé liés au vieillissement. L’incontinence urinaire en est un. Cependant, les données appuyant cette recommandation étaient jusque-là limitées. Une étude dirigée par l’Université de Californie à San Francisco a analysé les effets de différentes pratiques et a constaté que le yoga du plancher pelvien n’est pas plus efficace qu’un programme d’exercice général pour réduire l’incontinence urinaire chez les femmes âgées. Autrement dit, des exercices réguliers d’étirement et de renforcement musculaire peuvent améliorer les symptômes presque autant que le yoga.

Le yoga pelvien à l’épreuve des études

Le yoga pelvien est conçu pour améliorer les problèmes de santé du plancher pelvien, tels que l’incontinence, la douleur pelvienne ou l’hyperactivité vésicale, qui peuvent se détériorer en raison de l’accouchement, de la ménopause ou du vieillissement.

L’étude LILA (Lessening Incontinence through Low-Impact Activity) a impliqué 240 femmes californiennes âgées de 45 ans ou plus, souffrant d’incontinence urinaire quotidienne d’urgence, d’effort ou mixte. Les participantes ont été réparties au hasard pendant trois mois soit dans un programme de yoga pelvien avec des cours de groupe deux fois par semaine et une pratique individuelle une fois par semaine, soit dans un programme de conditionnement physique général avec des exercices d’étirement et de renforcement musculaire. Le nombre de cours en groupe et en pratique individuelle étaient identiques.

« Nos résultats suggèrent que les femmes qui suivent une formation spécialisée en yoga du plancher pelvien pour leurs problèmes de vessie pourraient obtenir des améliorations similaires en consacrant le même temps et effort à d’autres exercices physiques généraux, explique le Pr Alison Huang, qui a dirigé l’étude. Certaines femmes pourraient préférer le yoga pour ses autres bénéfices potentiels sur l’esprit et le corps. Cependant, comme le yoga nécessite souvent des instructions spécialisées et des accessoires, pour d’autres il peut être plus facile et moins coûteux de pratiquer d’autres formes d’activité physique ou d’exercice. »

Yoga ou exercice physique : des symptômes urinaires améliorés d’au moins 50 %

Après 12 semaines, la fréquence totale de l’incontinence urinaire a diminué en moyenne de 2,3 épisodes par jour dans le groupe yoga pelvien et de 1,9 épisode par jour dans le groupe de conditionnement physique.

Les femmes du groupe « yoga » ont rapporté une diminution de plus de 60 % de la fréquence moyenne de l’incontinence (de 3,6 épisodes par jour à moins de 1,4 épisode). Celles du programme de conditionnement physique ont également signalé une amélioration de près de 50 % de leurs symptômes. Les réductions de la fréquence de l’incontinence à l’effort n’ont pas différé entre les groupes.

Les auteurs concluent que les deux groupes ont connu une amélioration cliniquement significative de leur incontinence, et que le yoga n’était pas clairement supérieur, bien qu’il ait entraîné une amélioration légèrement plus marquée dans certains types plus spécialisés de symptômes urinaires.

A la lumière de ces résultats, le Pr Huang s’interrogeait : « plutôt que de se concentrer principalement sur les traitements ciblant la vessie ou le plancher pelvien, nous devrions peut-être nous orienter vers des stratégies visant à améliorer notre fonction physique globale avec l’âge. »