Pesticides : quels sont les fruits et légumes les plus contaminés

Une étude récente de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a révélé que 42 % des aliments vendus en Europe contiennent des résidus de pesticides. Même si la quasi-totalité des échantillons restent dans les limites légales, l’effet « cocktail » inquiète la communauté scientifique. Face à ce constat, comment continuer à profiter des bienfaits des végétaux tout en protégeant sa santé ? Quels sont les produits les plus impactés ?

Si les taux de contamination aux pesticides restent stables depuis vingt ans, et même si, comme le rappelle l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), « 96,3 % des échantillons ne dépassent pas les niveaux légalement autorisés », leur nature a changé. Aujourd’hui, 50 % des échantillons analysés contiennent plusieurs substances simultanément. C’est ce qu’on appelle l’effet cocktail. Des molécules qui, inoffensives isolément, peuvent devenir toxiques lorsqu’elles sont mélangées. Ce cumul de pesticides (perturbateurs endocriniens, polluants éternels PFAS, ou substances cancérigènes) inquiète les chercheurs, car leurs interactions sur le long terme restent mal connues.

Afin d’aider les consommateurs à mieux s’y retrouver, un rapport de la Fondation pour la nature et l’homme (anciennement Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme) publié fin mars 2026 a dressé une liste des fruits et légumes les plus exposés.

Les fruits sur la sellette

Près de 78 % des fruits non bio contiennent des résidus :

la cerise : 98 % des échantillons contaminés ;

le raisin : 94 % ;

la fraise : 93 % ;

la pomme : 89% ;

les agrumes : 84% ;

le citron vert : 83% ;

la poire : 82%..

Les légumes sous surveillance

Selon le rapport de la Fondation pour la nature et l’homme, environ 53 % des légumes analysés présentent des traces de pesticides. Les plus exposés sont :

Le poivron (74 %) ;

l’aubergine (71 %) ;

la courgette (59 %).

Comment limiter les risques au quotidien ?

Pour continuer à consommer des fruits et légumes, essentiels à notre équilibre, il convient d’adopter des réflexes de prudence.

Privilégiez les variétés moins exposées

Certaines tirent en effet leur épingle du jeu et affichent des taux de pesticides nettement inférieurs aux autres. Dans un classement dressé par l’UFC-Que-Choisir, on y retrouve entre autres le topinambour, la betterave, l’asperge, le chou, le maïs doux, l’oignon, la patate douce, le kiwi, la papaye, l’ananas…

Adoptez les « gestes barrières » en cuisine

trempez plutôt que rincez : un rinçage rapide sous l’eau est peu efficace. Mieux vaut immerger vos fruits et légumes quelques minutes dans l’eau pour éliminer les résidus de surface ;

: un rinçage rapide sous l’eau est peu efficace. Mieux vaut immerger vos fruits et légumes quelques minutes dans l’eau pour éliminer les résidus de surface ; épluchez : c’est une méthode efficace pour retirer les pesticides fixés sur la peau, même si cela ne règle pas le problème des substances qui pénètrent jusqu’au cœur de la chair (comme pour la pomme) ;

: c’est une méthode efficace pour retirer les pesticides fixés sur la peau, même si cela ne règle pas le problème des substances qui pénètrent jusqu’au cœur de la chair (comme pour la pomme) ; cuisez : la chaleur (cuisson, vapeur, pasteurisation) favorise la dégradation thermique ou l’évaporation de certaines molécules chimiques ;

: la chaleur (cuisson, vapeur, pasteurisation) favorise la dégradation thermique ou l’évaporation de certaines molécules chimiques ; privilégiez le bio.