Pesticides : quels sont les fruits et légumes les plus contaminés

Si les taux de contamination aux pesticides restent stables depuis vingt ans, et même si, comme le rappelle l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), « 96,3 % des échantillons ne dépassent pas les niveaux légalement autorisés », leur nature a changé. Aujourd’hui, 50 % des échantillons analysés contiennent plusieurs substances simultanément. C’est ce qu’on appelle l’effet cocktail. Des molécules qui, inoffensives isolément, peuvent devenir toxiques lorsqu’elles sont mélangées. Ce cumul de pesticides (perturbateurs endocriniens, polluants éternels PFAS, ou substances cancérigènes) inquiète les chercheurs, car leurs interactions sur le long terme restent mal connues.
Afin d’aider les consommateurs à mieux s’y retrouver, un rapport de la Fondation pour la nature et l’homme (anciennement Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme) publié fin mars 2026 a dressé une liste des fruits et légumes les plus exposés.
Près de 78 % des fruits non bio contiennent des résidus :
Selon le rapport de la Fondation pour la nature et l’homme, environ 53 % des légumes analysés présentent des traces de pesticides. Les plus exposés sont :
Pour continuer à consommer des fruits et légumes, essentiels à notre équilibre, il convient d’adopter des réflexes de prudence.
Privilégiez les variétés moins exposées
Certaines tirent en effet leur épingle du jeu et affichent des taux de pesticides nettement inférieurs aux autres. Dans un classement dressé par l’UFC-Que-Choisir, on y retrouve entre autres le topinambour, la betterave, l’asperge, le chou, le maïs doux, l’oignon, la patate douce, le kiwi, la papaye, l’ananas…
Source : https://www.fnh.org/fruits-legumes-contamines-pesticides/
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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