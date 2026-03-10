Petit-déjeuner : 6 critères pour bien choisir les céréales de votre enfant

Des couleurs chatoyantes, des visuels et autres dessins destinés à capter l’attention des enfants : les fabricants usent de nombreux leviers marketing pour promouvoir leurs céréales du petit-déjeuner. Si cet aliment est recommandé sous sa forme complète, toutes les céréales dites « pour enfants » ne se valent pas. Loin de là…
Une étude publiée en 2024, sous l’égide du Club européen des Diététiciens de l’Enfance (CEDE) confirme que bien peu de ces céréales répondent aux critères nutritionnels attendus. Souvent (ultra) transformés, ces produits se caractérisent à la fois par leur forte teneur en sucres et leur faible apport en fibres. Avec toutefois une relative bonne nouvelle : elles sont globalement pauvres en acides gras saturés. La quantité de ces derniers tend à augmenter avec la présence d’aliments comme le chocolat.
Dans ce contexte, pour bien les choisir, intéressez-vous aux critères suivants :
Les représentants du CEDE ajoutent un dernier point aussi inattendu qu’insolite : privilégiez pour vos enfants des céréales dont le packaging ne fait pas référence aux enfants ou à leur univers ! Autrement dit, misez sur la sobriété de l’emballage.
Source : Robert, M., Martin, F., Xhonneux, A., Mosser, F., Favre, E., & Richonnet, C. (2024). Nutritional Quality of Breakfast Cereals on the French, Belgian and Luxembourg Markets: Which Cereals for Children? Nutrients, 16(16), 2701.
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
