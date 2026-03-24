Peut-on dormir avec son animal de compagnie ?

Pour de nombreux propriétaires d'animaux, partager son lit avec son compagnon à quatre pattes est devenu une habitude quotidienne. Si les professionnels de santé déconseillaient autrefois cette pratique, de récentes études scientifiques révèlent qu'elle pourrait avoir des effets positifs. Tour d’horizon des bienfaits et des inconvénients.

Une récente étude Ipsos pour Santévet, assureur en santé animale en France, révèle qu’un propriétaire d’animal sur trois dort avec son chien ou son chat. Si la décision de partager ou non son lit dépend des préférences personnelles, les spécialistes du sommeil nous apprennent que cela peut avoir des avantages.

Une meilleure santé émotionnelle

Selon la Sleep Foundation la fondation américaine du sommeil, la présence d’un animal peut réduire l’anxiété et la solitude, atténuer les symptômes de troubles de santé mentale, aider à réguler les émotions et donner un sens à la vie. L’amour inconditionnel d’un animal peut augmenter les niveaux d’ocytocine chez les adultes et réduire les niveaux de cortisol chez les enfants, deux hormones associées respectivement à la relaxation et à la réduction du stress.

L’effet apaisant de l’interaction avec un animal semble être dû, au moins en partie, au contact physique. Ainsi, se blottir contre son chien peut calmer l’esprit et favoriser la tranquillité. De nombreuses personnes affirment que dormir avec leur animal améliore leur sommeil

La présence de chiens ou de chats pourrait aussi influencer la composition bactérienne d’une habitation, ce qui peut avoir un impact sur l’immunité des personnes qui y vivent. Différentes recherches émettent l’hypothèse que l’exposition à une diversité de micro-organismes est bénéfique pour la santé humaine et renforce l’immunité.

Des risques à prendre en compte

Mais ces bienfaits ne doivent pas faire oublier que dormir avec un animal peut présenter divers risques. A commencer par le risque allergique. Ainsi est-il conseillé aux personnes allergiques de ne pas introduire leurs animaux dans la chambre, même pendant la journée, afin d’éviter l’exposition aux poils et aux squames durant leur sommeil.

Autre inconvénient : l’exposition aux germes. Les animaux peuvent en effet transporter des bactéries, des virus et des parasites nocifs. Pour cette raison, les personnes plus sensibles aux infections, immunodéprimées ou présentant une plaie ouverte devraient éviter de dormir avec des animaux.

Enfin, les réactions d’un animal peuvent être inattendues durant la nuit. Il peut bouger, émettre des bruits, prendre toute la place dans le lit… Ce qui, à terme, peut nuire à votre sommeil.

Comment bien dormir avec votre animal ?

Si vous décidez de dormir avec votre animal, voici quelques conseils pour améliorer la qualité du sommeil pour vous deux :

Utilisez un matelas de taille adéquate

Pour réduire les perturbations lors des changements de position pendant le sommeil, assurez-vous que votre matelas est suffisamment grand.

Lavez régulièrement les draps et la literie

Une bonne hygiène est essentielle pour prévenir la propagation de germes indésirables.

Restez à jour sur les visites vétérinaires

Garder votre animal exempt de maladies vous protège également. Assurez-vous que votre animal est à jour dans les vaccinations recommandées pour son espèce.

Promenez votre animal avant d’aller au lit

Promener votre animal avant le coucher lui permet une dernière chance d’aller faire ses besoins et peut aider à dépenser son trop plein d’énergie.

A noter : les jeunes enfants et les petits animaux ne devraient pas partager le lit avec d’autres personnes, en raison du risque de blessure.