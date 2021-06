Peut-on laisser son enfant dormir avec son animal ?

Pour un enfant, le sommeil, c'est sacré. Mais que se passe-t-il lorsqu'il dort avec son animal de compagnie ? Son sommeil est-il perturbé ? Apparemment non, si l'on en croit les résultats d'une étude publiée dans la revue Sleep Heatlh.

« Pas de chien dans ton lit ! » ; « ce chat n’a rien à faire ici ! ». Ces phrases, bien des enfants dotés d’un ami à quatre pattes l’ont entendue dès qu’ils ont émis l’idée de partager leur lit avec leur animal. Parmi les raisons invoquées par les parents pour justifier leur refus : l’hygiène, la peur des allergies, le fait que l’animal prenne trop de place et perturbe le sommeil de l’enfant. Or, si le sommeil est sacré pour tout le monde, il l’est encore plus pour les plus jeunes : moins de 7 heures de sommeil par nuit et ce sont leur santé mentale et leurs performances cognitives qui trinquent. D’où la réaction de bon sens des parents.

Sauf que celle-ci ne repose… sur rien. C’est en tout cas ce qu’affirment des chercheuses du Laboratoire de santé publique pédiatrique en psychologie de l’Université Concordia, au Canada. Alors qu’elles menaient une vaste étude longitudinale examinant les liens entre stress infantile, sommeil et rythme circadien, elles ont découvert, presque par hasard, que la présence d’un animal ne semblait avoir aucun impact sur le sommeil de l’enfant.

Un enfant sur trois

Au cours de leur travail, en étudiant les réponses à des questionnaires portant sur le rituel de coucher et l’hygiène du sommeil remplis par des enfants et leurs parents, elles ont ainsi été surprises de constater qu’un enfant sur trois disait dormir en compagnie de son animal. Les chercheuses se sont donc demandé si cela pouvait avoir une incidence sur leur sommeil.

Les enfants ont été répartis en trois groupes (ils dormaient « jamais », « parfois » ou « souvent » avec leur animal) et leur sommeil a été analysé grâce à des appareils de mesure évaluant leur activité physique et cérébrale durant la nuit. Objectif : déterminer s’il existait une différence significative entre ceux qui dormaient seuls ou avec leur animal.

Pour Hillary Rowe, auteure principale de l’article, « les résultats indiquent que la présence d’un animal de compagnie n’exerce pas d’incidence négative sur le sommeil. Nous avons constaté que les enfants, et plus particulièrement les ados, qui dorment avec un animal de compagnie ont la plupart du temps une meilleure perception de la qualité de leur sommeil ». Pour la chercheuse, cela pourrait s’expliquer par le fait que les enfants considèrent leur animal de compagnie comme un ami, et éprouvent de ce fait un certain réconfort en dormant avec lui.