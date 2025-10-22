Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 943 articles

PFAS : les polluants éternels trop peu surveillés en France

22 octobre 2025

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) vient de dévoiler un état des lieux sur la contamination aux PFAS en France, ces substances chimiques surnommées « polluants éternels ». Face à de nombreuses zones d’ombre, elle propose des stratégies de surveillance adaptées.

Les composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) constituent une famille de plusieurs milliers de substances chimiques utilisées dans de nombreux produits de consommation courante pour leurs propriétés imperméabilisantes, antiadhésives ou résistantes aux graisses. Problème : ces molécules se dégradent extrêmement lentement dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans les organismes vivants, y compris le corps humain.

Alors que leur toxicité est de plus en plus documentée, la surveillance actuelle reste très limitée. À ce jour, seuls quatre PFAS sont réglementés dans certains aliments (œufs, produits carnés et produits de la pêche), et vingt composés seront surveillés dans l’eau potable à partir de 2026. Face à ce déficit de contrôle, l’Anses a entrepris un travail sans précédent.

Compiler les données

Afin de dresser un état des lieux des PFAS en France, l’Anses a analysé près de 2 millions de données concernant 142 PFAS différents. Ces mesures ont été effectuées dans de nombreux domaines comme l’eau potable, les aliments, l’air et les sols, les poussières intérieures et extérieures, les matrices biologiques humaines (sang, urine…).

De ce travail, il ressort une impression mitigée. Si les niveaux moyens de PFAS mesurés dans le sang de la population française restent inférieurs aux rares seuils existants et sont comparables aux niveaux européens, certaines zones d’ombre persistent. Par exemple, concernant les expositions professionnelles, aucune donnée française n’a été identifiée.

Face à l’ampleur du problème, l’Anses a développé une méthode novatrice pour catégoriser les PFAS selon leur présence dans l’environnement et leur toxicité. Cette approche a permis d’identifier 105 PFAS supplémentaires.

Devant ces résultats, l’Anses recommande de mettre en place une stratégie de surveillance autour de 3 axes :

  • Une surveillance pérenne : pour les substances les plus préoccupantes et récurrentes, à intégrer dans les plans de surveillance nationaux ;
  • Une surveillance exploratoire : pour les substances insuffisamment recherchées aujourd’hui ;
  • Une surveillance localisée : pour les substances liées à des contaminations locales avérées ou suspectées, qu’elles soient anciennes ou actuelles.

L’agence souligne l’urgence d’étudier d’autres sources potentielles de contamination : les matériaux au contact des aliments et de l’eau, les matériaux de construction et divers produits de consommation. Elle recommande tout particulièrement d’évaluer le potentiel de relargage ou d’émission de PFAS à partir de ces produits et matériaux.

Vers une approche globale des contaminants chimiques

Au-delà des PFAS, l’Anses rappelle que d’autres substances persistantes comme les dioxines, les PCB (polychlorobiphényles), les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou les métaux lourds nécessitent également une surveillance sanitaire. L’agence plaide pour une approche globale de la surveillance des contaminants chimiques.

  • Source : Anses

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

PFAS : les polluants éternels trop peu surveillés en France
Lire la suite
Comment réagir face aux mauvaises notes de votre enfant ?
Lire la suite
Pourquoi autant de footballeurs professionnels souffrent-ils d’arthrose ?
Lire la suite
Comment soigner une cystite ? (Vidéo)
Lire la suite
HPV : la vaccination en milieu scolaire, une mesure qui contribue à protéger nos adolescents
Lire la suite
Peut-on être allergique aux additifs alimentaires ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment soigner une cystite ?

SUIVANTE

Le Leem agit pour le bon usage du médicament

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils