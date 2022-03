Pollen, gelée royale, propolis : le nectar des abeilles booste votre santé !

Les produits de la ruche sont décidément pleins de vertus. Et il n’y a pas que le miel. Energisants, antibactériens ou encore déstressants… tour d’horizon de ce qu’offrent le pollen ou encore la propolis.

Le pollen. Riche en vitamines, notamment du groupe B, en sels minéraux, en glucides et en protéines, le pollen est connu pour stimuler les défenses immunitaires et aider l’organisme à lutter contre la fatigue. Mais il donne aussi de bons résultats sur la constipation. L’idéal ? Le consommer sous forme de pelotes, généralement vendues en magasins d’alimentation biologique, en privilégiant la mention « polyfloral moyen ». Vous le trouverez également en pharmacie, sous forme d’extraits purifiés ou de gélules.

La gelée royale. Cette substance blanchâtre et gélatineuse au goût à la fois sucré et acide n’a pas son pareil pour aider l’organisme à résister aux rhumes et infections ORL en tous genres aux changements de saison. Elle est également recommandée en période de surmenage ou de convalescence. Pour un effet anti-fatigue optimal, il est conseillé de l’associer au ginseng, au goji ou à l’acérola. Combinée à la prise de levure de bière, la gelée royale donne également un véritable coup de fouet aux cheveux et aux ongles fatigués. Dans le commerce, la gelée royale existe sous différentes formes. Fraîche, elle doit être conservée au réfrigérateur et consommée à raison d’un demi-gramme à un gramme par jour, soit la taille d’une lentille. Vous la trouverez aussi sous forme d’ampoules, de gélules…

La propolis. Récoltée sur les bourgeons et les écorces de certains arbres, la propolis est une substance résineuse utilisée par les abeilles comme ciment pour boucher les fissures de la ruche ou en consolider les rayons. Pour l’organisme aussi elle agit comme une véritable barrière contre les microbes. Bactéricide, fongicide et antibiotique, cet excellent cicatrisant entre dans la composition de soins utilisés en cas de brûlures, d’eczéma, de déshydratation de l’épiderme… Par voie orale, la propolis est particulièrement intéressante pour lutter contre les infections ORL et respiratoires.

La cire d’abeille. Avec sa texture lisse et imperméabilisante qui protège bien la peau des agressions, la cire d’abeille sert de base à de nombreux produits cosmétiques vendus dans le commerce. Vous pouvez également l’utiliser pour préparer vos propres soins, un stick à lèvres protecteur par exemple.

Précautions : Une substance naturelle n’est pas forcément inoffensive. Pour utiliser ces produits en toute sécurité, commencez par de très petites quantités : des réactions allergiques type eczéma ou asthme peuvent se manifester, surtout si vous êtes allergique au miel et/ou aux piqûres d’abeille.