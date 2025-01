Posséder un chien : des bienfaits pour la santé… et quelques inconvénients

Une nouvelle étude hongroise révèle les multiples facettes – positives et négatives - de la vie avec un chien, remettant en question l'idée reçue selon laquelle posséder un animal de compagnie rend automatiquement plus heureux.

Pour briser la solitude ou encore lutter contre la sédentarité, les chiens sont souvent présentés comme l’une des clés d’une meilleure santé et d’une vie plus heureuse. Mais après avoir interrogés des propriétaires sur les avantages et les défis liés à la possession d’un chien, des chercheurs de l’Université Eötvös Loránd en Hongrie ont constaté que cette responsabilité relevait à la fois de la joie… et du fardeau.

Des bénéfices indéniables

Bien entendu, les aspects positifs l’emportent largement. Plus de 60 % des propriétaires évoquent la relation privilégiée qu’ils développent avec leur animal comme principal avantage. « Les chiens sont décrits comme des partenaires honnêtes, dévoués ce qui témoigne d’un amour inconditionnel et désintéressé », expliquent les auteurs.

Les bienfaits au quotidien sont le deuxième thème le plus fréquemment cité (31 %). Les propriétaires mentionnant qu’avoir un chien améliore leur mode de vie en encourageant l’exercice physique et les activités de plein air.

Un coût financer… et psychologique

Mais chaque médaille a son revers et la relation homme-chien semble plus complexe qu’il n’y paraît. L’étude révèle que 95 % des propriétaires citent le coût financier comme principal inconvénient : frais vétérinaires, alimentation et autres dépenses représentent un investissement considérable.

Un coût qui peut également se montrer émotionnel. Avoir un chien avec des problèmes de comportement ou une maladie chronique peut susciter de l’inquiétude, de la tristesse et de la culpabilité. À long terme, ces sentiments négatifs peuvent se transformer en stress chronique ou en dépression.

Vers une adoption plus réfléchie

Les chercheurs soulignent l’importance d’aborder ouvertement non seulement les aspects positifs mais aussi les défis de la vie avec un chien afin de permettre aux futurs propriétaires de s’engager dans l’adoption de manière plus consciente.

Pour une cohabitation réussie, il est donc essentiel de :

bien évaluer son budget ;

considérer le temps disponible ;

réfléchir à son mode de vie (est-il compatible avec le rythme d’un compagnon à quatre pattes ?) ;

se préparer aux responsabilités quotidiennes.