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Pour votre santé cardiaque, à quel moment de la journée faut-il faire du sport ?

26 mars 2026

Tout exercice est préférable à la sédentarité. Mais pour prévenir les risques d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 ou encore d'obésité, une étude révèle qu’il est préférable de pratiquer le matin plutôt qu’à un autre moment de la journée.

Se lever tôt pour faire du sport pourrait avoir des avantages insoupçonnés pour votre santé cardiaque. Selon une récente étude présentée lors du congrès annuel de l’American College of Cardiology, les personnes qui s’exercent régulièrement en début de matinée présentent significativement moins de risques de développer des maladies coronariennes, de l’hypertension, du diabète de type 2 ou de l’obésité, comparativement à celles qui pratiquent leur activité physique plus tard dans la journée.

« N’importe quel exercice sera toujours mieux que pas d’exercice du tout, mais nous avons essayé d’identifier une dimension supplémentaire liée au moment de la journée où l’on fait du sport, explique Prem Patel, étudiant en médecine à l’Université du Massachusetts Chan Medical School et auteur principal de l’étude. Si vous pouvez faire de l’exercice le matin, cela semble être associé à de meilleurs indicateurs de santé cardiométabolique. »

Des bénéfices chiffrés

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs se sont appuyés sur les dossiers médicaux et les données cardiaques collectées via des appareils Fitbit – moniteurs d’activité physique et montres connectées – de plus de 14 000 personnes.

Les résultats sont éloquents. Comparées aux personnes qui exercent plus tard dans la journée, celles qui font régulièrement du sport le matin présentent :

  • 31 % de risques en moins de maladie coronarienne ;
  • 18 % de risques en moins d’hypertension artérielle ;
  • 21 %de risques en moins d’hyperlipidémie (taux élevés de cholestérol LDL ou de triglycérides) ;
  • 30 % de risques en moins de diabète de type 2 ;
  • 35 % de risques en moins d’obésité.

Point particulièrement intéressant : l’exercice pratiqué entre 7h00 et 8h00 du matin semblait particulièrement efficace.

Pourquoi l’exercice matinal serait-il plus bénéfique ?

Les chercheurs précisent que leur étude établit une association et non une relation de cause à effet. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ces résultats :

  • Facteurs biologiques : les hormones, le sommeil ou la génétique pourraient jouer un rôle dans les associations observées.
  • Facteurs comportementaux : faire de l’exercice tôt pourrait conduire à des niveaux d’énergie plus élevés et des choix alimentaires plus sains tout au long de la journée.
  • Facteurs psychologiques : les personnes qui exercent le matin pourraient être celles qui accordent généralement une priorité plus élevée aux habitudes saines.

  • Source : https://www.cardiosmart.org/topics/healthy-living/move-more

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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